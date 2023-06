Gladbeck: Die schönsten Reiseziele für’s Deutschlandticket

Mit dem Deutschlandticket können Gladbecker Reiseziele in ganz Deutschland erreichen. Auch zwei Städte in den Niederlanden lohnen sich für einen Tagesausflug.

Gladbeck. Ab Gladbeck sind mit dem Deutschlandticket Reiseziele in NRW, anderen Bundesländern und im Ausland zu erreichen. Eine Übersicht mit zehn Ideen.

Seit Mai gilt auch in Gladbeck das Deutschlandticket, mit dem Kunden für 49 Euro Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland nutzen können. Wir haben zehn Reiseziele zusammengestellt, die man vom Bahnhof Gladbeck-West aus ohne zusätzliche Kosten erreichen kann. Die Reise zu so manchen schönen Orten dauert sogar weniger als zwei Stunden und verläuft ohne Umstiege. Nach Berlin ist man mit der Regionalbahn hingegen schnell einen ganzen Tag lang unterwegs.

1. Gladbeck-Haltern am See

Entspannung am See, während der Sand des Strandbads unter den Füßen knirscht: In nur 21 Minuten ohne Umstieg können Menschen aus Gladbeck mit der Linie S9 nach Haltern am See fahren. Einmal in der Stunde fährt die S-Bahn zum Bahnhof Haltern, von dort aus sind es circa 20 Minuten zu Fuß bis zum Ufer des Halterner Stausees.

2. Gladbeck-Münster

Knapp unter einer Stunde dauert es von Gladbeck bis nach Münster, wo unter anderem der bekannte St. Paulus-Dom aus dem 13. Jahrhundert oder das Kunstmuseum Pablo Picasso bei einem Tagesausflug besucht werden können. Mit einem Umstieg in Recklinghausen kommen Gladbecker mit dem Deutschlandticket in 58 Minuten in die Großstadt.

3. Gladbeck-Köln

Auch die Millionenstadt Köln lohnt sich für einen Tagesausflug von Gladbeck aus mit dem Deutschlandticket. Mit zwei Umstiegen in Essen-Dellwig und Oberhausen dauert es eineinhalb Stunden bis zum Kölner Hauptbahnhof, neben dem direkt der weltbekannte Dom besichtigt werden kann. Wer lieber auf der anderen Rheinseite eine Tagestour durch Düsseldorf unternehmen möchte, kann die Landeshauptstadt auf der selben Route erreichen – die Regionalbahn hält eine halbe Stunde vor dem Ausstieg in Köln auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof.

4. Gladbeck-Arnhem bzw. Gladbeck-Enschede

Sogar ins Ausland kann man auf bestimmten Routen mit dem Deutschlandticket von Gladbeck aus fahren. So können Fahrgäste in jeweils 2 Stunden und 19 Minuten die niederländischen Städte Arnhem und Enschede erreichen. Nach Arnhem sind zwei Umstiege in Essen-Dellwig und Oberhausen nötig, nach Enschede ebenfalls zwei Umstiege in Recklinghausen und Dülmen. Ohne zusätzliche Fahrtkosten können sich Gladbecker dort Poffertjes, Frikandel oder Vla schmecken lassen.

Auch Reisen in die Niederlande sind mit dem Deutschlandticket ohne Aufpreis von Gladbeck aus möglich. Im Bild: Eine Windmühle bei Arnhem, die Fahrt hierher dauert zwei Stunden und 19 Minuten ab Gladbeck-West. Foto: Robin Van Lonkhuijsen / dpa

5. Gladbeck-Bremen bzw. Gladbeck-Hamburg und Gladbeck-Sylt

Nur knapp über drei Stunden dauert die Reise mit den Regionalbahnen von Gladbeck nach Bremen. Die Hansestadt an der Weser wird über zwei Umstiege in Recklinghausen und Osnabrück erreicht und lockt unter anderem mit dem Marktplatz im hanseatischen Stil und den Bremer Stadtmusikanten. Wer von Bremen aus noch weitere eineinhalb Stunden mit der Regio in Kauf nimmt, kommt sogar bis nach Hamburg. Die Rückfahrt nach Gladbeck dauert dann allerdings schon 4 Stunden und 49 Minuten.

Wer von Hamburg aus noch einmal in Elmshorn umsteigt, schafft es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sogar bis nach Sylt. Die Fahrzeit von Gladbeck bis nach Westerland auf der Urlaubsinsel dauert allerdings insgesamt gut neun Stunden – und das auch nur, wenn es keine Verspätungen gibt.

6. Gladbeck-Hannover

Eine weitere Landeshauptstadt können Gladbecker mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 3 Stunden und 17 Minuten besuchen: Hannover in Niedersachsen. Die Strecke verläuft ähnlich wie nach Bremen, auch hier sind zwei Umstiege in Recklinghausen und Osnabrück nötig. Hannover ist vor allem bekannt für seine zahlreichen Messen sowie die Herrenhäuser Gärten mit dem Schloss Herrenhausen.

7. Gladbeck-Mainz

Und noch eine Landeshauptstadt: Auch Mainz ist von Gladbeck-West aus mit den Regionalbahnen gut zu erreichen. Mit drei Umstiegen in Essen-Dellwig, Oberhausen und Koblenz dauert die Fahrt 4 Stunden und 14 Minuten. Besonders empfehlenswert: Das stadtweit bekannte Marktfrühstück am Dom, an dem Winzer und andere regionale Betriebe Wein, Käse und allerlei andere kulinarische Highlights verkaufen. Wem die Fahrt nach Mainz zu lange dauert, der kann einen Zwischenstopp in Koblenz einlegen und gemütliche Stunden am „Deutschen Eck“ genießen, der Mündung der Mosel in den Rhein.

In etwas mehr als vier Stunden können Gladbecker mit dem Deutschlandticket die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz erreichen. Foto: Jo Crebbin / Shutterstock

8. Gladbeck-Frankfurt

Nicht weit von Mainz gelegen wartet die Bankenmetropole Frankfurt, die von Gladbeck aus in 4 Stunden und 44 Minuten erreicht werden kann, wenn man den Nahverkehr nutzt. Um bei einem klassischen Schnitzel mit grüner Soße und Apfelwein die Aussicht auf die Skyline genießen zu können, sind drei Umstiege in Essen, Witten und Siegen nötig.

9. Gladbeck-Leipzig

Wer mit dem Deutschlandticket nach Leipzig fahren will, muss schon knapp sieben Stunden Fahrzeit auf sich nehmen. Über vier Umstiege in in Essen, Kassel-Wilhelmshöhe, Leinefelde und Halle (Saale) kann aber auch die Stadt im Osten Deutschlands erreicht werden. Hier lohnt sich unter anderem ein Besuch des Marktplatzes mit dem im Renaissancestil errichteten Alten Rathaus.

10. Gladbeck-Berlin

Natürlich darf auch die Bundeshauptstadt in unserer Liste nicht fehlen, hier brauchen Gladbecker mit den Regionalbahnen allerdings über acht Stunden bis zum Ziel. Wer die vier Umstiege in Recklinghausen, Osnabrück, Braunschweig und Magdeburg in Kauf nimmt, kommt in 8 Stunden und 18 Minuten am Berliner Hauptbahnhof an und kann sich in der Stadt vor Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor oder dem Reichstag kaum retten.

