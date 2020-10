Gladbeck: Die RWW erneuert eine Trinkwasserleitung

In Gladbeck erneuert die RWW auf einem Teilstück der Thüringer Straße ihre Trinkwasserleitung.

Gladbeck. In Gladbeck erneuert die RWW ab 19. Oktober auf einem Stück der Thüringer Straße eine Trinkwasserleitung. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) erneuert in Gladbeck ihre Trinkwasserleitung in der Thüringer Straße zwischen Taunusstraße und Sauerländer Straße. Die Maßnahme beginnt am Montag, 19. Oktober, und dauert bis Anfang März.

Auf einer Länge vom 220 Metern wird die Leitung erneuert. Während der Arbeiten ist die Straße jeweils nur von einer Seite befahrbar, zu Beginn von der Sauerländer Straße.

Gladbeck: Die Trinkwasserleitung wird auf einer Länge von 220 Metern erneuert

An der Baustelle ist keine Durchfahrt möglich. Es ist mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten zu rechnen.

Fußgänger können die Baustelle einseitig passieren. Für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen bittet die RWW die Bürger um Verständnis.