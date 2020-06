Gladbeck: Die Polizei fahndet nach einem Tankbetrüger

Ein bislang Unbekannter tankte in Gladbeck an der A52 und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen?

Gladbeck. Ein bislang Unbekannter tankte in Gladbeck an der A52 und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto?

Die Polizei fahndet nach einem Tankbetrüger. Ein bislang Unbekannter betankte nach Angaben der Polizei am 30. Dezember 2019 einen silbernen Opel Meriva in Gladbeck an der A52. Dann verließ der Mann die Tankstelle, ohne die Rechnung zu bezahlen. Am Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Gladbeck: Der Unbekannte wiederholte den Tankbetrug wenige Tage später

Offensichtlich der gleiche Tatverdächtige tankte laut Polizeibericht am 5. Januar 2020 erneut besagten silbernen Opel Meriva – auch dieses Mal ohne zu bezahlen. Am Fahrzeug waren auch in diesem Fall gestohlene Kennzeichen angebracht.

Nun fragen die Ermittler: Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter entgegen.