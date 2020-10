Gladbeck: Die Kirche St. Stephani wird renoviert

Mitglieder der evangelischen Gemeinde in Gladbeck haben Kirchenbänke aus dem Zweckeler Gotteshaus St. Stephani getragen, die renoviert wird.

Gladbeck. In den Herbstferien bleibt in Gladbeck die Kirche St. Stephani geschlossen. Grund sind Renovierungsarbeiten, auch im Gemeindehaus.

Viele Gottesdienste, Konzerte und Feste in der evangelischen Kirche St. Stephani Gladbeck haben ihre Spuren hinterlassen. Deswegen sind jetzt in dem Gotteshaus an der Zweckeler Söllerstraße Renovierungsarbeiten sind notwendig.

Pfarrer Dietmar Chudaska kündigt an: „In den kommenden beiden Wochen wird der Holzfußboden der Kirche abgeschliffen und versiegelt.“ Zudem soll im Gemeindehaus ein neuer Teppich verlegt werden. Außerdem steht ein Fensteranstrich auf dem Plan. Gemeindemitglieder haben die Kirchenbänke hinausgetragen und die Orgel eingepackt, um sie vor Staub zu schützen.

Wegen der Renovierungsarbeiten bleiben St. Stephani und das Gemeindehaus in den Herbstferien geschlossen. Der nächste Sonntagsgottesdienst ist für den 25. Oktober geplant.