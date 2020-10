Gladbeck: Die Diakonie prüft den Einsatz von E-Mobilen

Gladbeck. Das Diakonische Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten hat eine erste Stromladesäule installiert. Sie wird über eine Photovoltaikanlage gespeist.

Das Diakonische Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten prüft die Einbindung von E-Mobilität für Ihre Arbeitsbereiche. Eine erste Stromladesäule mit zwei Zugängen steht jetzt am Dienstleistungszentrum an der Beckstraße in Bottrop.

Gespeist wird die Ladesäule über die Photovoltaikanlage auf dem Dach. „E-Mobilität ist für uns ein wichtiges Thema der Zukunft. Dabei denken wir schon heute ganzheitlich und legen Wert darauf, dass der Mobilitäts-Strom aus sauberen Stromquellen kommt“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Kinne. Allein in den vergangenen fünf Jahren habe das Diakonische Werk mehr als eine Million Euro in die Installationen von Photovoltaikanlagen auf seinen Einrichtungen investiert.