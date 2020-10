Gladbeck: Die Corona-Entwicklungen sind uneinheitlich

Gladbeck. In manchen Kreisen und Städten im Regierungsbezirk Münster gehen die Corona-Inzidenzwerte zurück. Anderenorts steigen sie hingegen.

Nach Angaben der Bezirksregierung Münster hat von Samstag auf Sonntag kein weiterer Kreis und keine Großstadt im Regierungsbezirk den Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten. Im Kreis Borken ist der Wert von 20,7 auf 13,7 gesunken, in Bottrop von 17,9 auf 17. Der Kreis Coesfeld liegt unverändert bei 29. In Gelsenkirchen ist der Wert von 48,9 leicht auf 45,8 zurückgegangen.

Die Stadt Münster verzeichnet dagegen einen Anstieg von 21,3 auf 32. Im Kreis Recklinghausen mit Gladbeck ist die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner laut LZG NRW noch einmal von 52,3 auf aktuell 56,8 gestiegen. Der Kreis Steinfurt verzeichnet einen Anstieg von 19,6 auf 23,4, der Kreis Warendorf einen Rückgang von 29,9 auf 27,7.

Unabhängig der jeweils vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen wiederholt die Bezirksregierung Münster ihren Appell an die Bürgerschaft, sich an die AHA-Regel zu halten: Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen. Ebenso gilt weiterhin die Bitte, derzeit unabhängig der Rechtslage von unnötigen Einkaufs- und Ausflugsfahrten in die benachbarten Niederlande abzusehen.