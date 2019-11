In Gladbeck waren im November weniger Menschen ohne Job als noch im Oktober.

Gladbeck. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Gladbeck ist erneut leicht gesunken. Die Quote liegt bei 9,4 Prozent, bleibt aber die höchste im Kreis.

Gladbeck: Die Arbeitslosenquote bleibt unter zehn Prozent

Die Arbeitslosenquote in Gladbeck hat sich leicht verbessert. Sie sank im November im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf 9,4 Prozent. Konkret waren damit 3641 Menschen in Gladbeck ohne Arbeit. Das sind 23 Frauen und Männer weniger als noch im Oktober. Damit bleibt die Arbeitslosenquote weiterhin unter zehn Prozent.

Auch im Vergleich zum November 2018 haben sich die Zahlen verbessert. Da lag die Quote bei 10,3 Prozent und es gab 348 Arbeitslose mehr als im November 2019. Dennoch behält Gladbeck von allen Kreisstädten nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote.

In den kommenden Monaten wird wieder mit einem Anstieg an Arbeitslosen gerechnet

„Wie es aussieht, werden wir dieses Jahr mit absoluten Tiefstwerten der Arbeitslosigkeit beenden, denn auch im November gab es erneut einen deutlichen Rückgang an Menschen ohne Job im Kreis Recklinghausen“, freut sich Frank Thiemann, Geschäftsführer der Recklinghäuser Arbeitsagentur, über die aktuellen Entwicklungen. In den kommenden zwei bis drei Monaten rechnet Thiemann allein witterungsbedingt allerdings mit einem saisonalen Anstieg an Arbeitslosen.

Der Bestand an Arbeitsstellen in Gladbeck ist im November um 44 Stellen auf 247 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 130 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im November 65 neue Arbeitsstellen, 20 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 915 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 100.