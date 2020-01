Der Spielplatz am Kotten Nie soll zu einem Stadtteilspielplatz ausgebaut werden. Das Bild zeigt vorbereitende Arbeiten für den Bau des Spielplatzes am Kotten Nie im Juni 2019.

Stadtteilspielplatz Gladbeck: Der Spielplatz am Kotten Nie wird umgebaut

Gladbeck. Die Arbeiten für den Umbau des Spielplatzes am Kotten starten am Montag. Es werden Sperrungen zuerst für Fußgänger und Radler eingerichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Der Spielplatz am Kotten Nie wird umgebaut

Die Stadt Gladbeck baut die Spiel- und Sportflächen am Kotten Nie zu einem Treffpunkt und Bewegungsort für alle Altersgruppen um. Der vorhandene Spielplatz, inklusive des Bolzplatzes, soll innerhalb von vier Monaten zu einem Stadtteilspielplatz ausgebaut werden, um den Standort Kotten Nie als Treffpunkt zu stärken, so die Stadtverwaltung.

Die Bauarbeiten starten am Montag mit der Sperrung der Zugangswege von der Bülserstraße und der Voßwiese für Fußgänger und Radfahrer. Im Bereich der Zuwegungen an der Voßwiese werden zusätzlich beidseitig Halteverbotszonen eingerichtet, um die reibungslose Anlieferung der Baustelle zu gewährleisten, so die Stadtverwaltung weiter. Das Halteverbot wird sich voraussichtlich auf die Zeit von 7 bis 17 Uhr beschränken.