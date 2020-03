Gladbeck: Der letzte Rest des Möbelparadieses fällt jetzt

Gladbeck. Der letzte Skelett-Teil des alten Möbelhauses am Bramsfeld wird in den nächsten 14 Tagen abgerissen. Bis Ostern wird das Grundstück übergeben.

Noch etwa 14 Tage – und das Möbelparadies, das als Bauruine den Butendorfern so lange aufs Gemüt drückte, ist verschwunden. Bis spätestens Ostern will das Abbruchunternehmen Oetjen den letzten Rest des Bauskeletts abgerissen und das Gelände baureif an den Eigentümer übergeben haben, wie von der Firma aus Weyhe nahe Bremen zu erfahren war.

Im Oktober hatte der Abbruch begonnen, ursprünglich sollte das Gelände – befreit vom alten neungeschossigen Möbelhaus – Ende Januar übergeben werden. Doch der Abbruch gestaltete sich schwieriger als gedacht – vor allem habe man wegen der unmittelbar angrenzenden Straßen und der nahen Wohnbebauung vorsichtiger vorgehen müssen, so Oetjen.

Auch der Keller muss noch zurückgebaut werden

Auch der ehemalige Parkplatz auf der Westseite des Bramsfeldes (vorn) wird von Oetjen zurückgebaut und baureif übergeben. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Vor der Grundstücksübergabe muss noch der Keller zurückgebaut werden. Außerdem wird sämtlicher Beton vor Ort geschreddert und in das acht Meter tiefe Loch des ehemaligen Kellers verbaut. Baureif gemacht werden soll auch das Gelände des gegenüber liegenden Parkplatzes.

Für das östliche Areal (Möbelparadies) gibt es sogar eine Baugenehmigung für eine Mehrfamilienhaus-Bebauung. Der derzeitige Eigentümer, so heißt es, erwägt aber offenbar einen Verkauf des Grundstücks.