Gladbeck: Der Jazzclub präsentiert Caroll Vanwelden

Die belgische Jazzsängerin und Pianistin Caroll Vanwelden ist am Sonntag zu Gast beim Jazzfrühschoppen in der Stadthalle.

Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck lädt am 6. September zum Jazzfrühschoppen in die Stadthalle ein. Wegen Corona ist vorab ist eine Anmeldung per Mail nötig.

Der Jazzclub Gladbeck präsentiert am kommenden Sonntag, 6. September, Brasil-Jazz in der Stadthalle – die belgische Jazzsängerin und Pianistin Caroll Vanwelden wird ab 11.30 Uhr mit ihrem Programm „Portraits of Brasil“ zu hören sein.

Wichtig für diejenigen, die zu dem Konzert kommen wollen: Vorab ist eine Anmeldung mit Vor- und Zunamen, Anschrift und Telefonnummer per Mail an info@jazzclub-gladbeck.de nötig. Alle zuvor genannten Daten müssen je Gast aus Corona-Schutzgründen zugesandt werden, heißt es vom Jazzclub. Weitere Informationen dazu und zu den geltenden Corona-Regelungen für diese Veranstaltung gibt es im Netz unter jazzclub-gladbeck.de.

Die Sängerin und Pianistin stammt aus Belgien

Caroll Vanwelden steht für gefühlvoll-lebendigen Jazz: Die Musikerin wurde 2012 und 2014 für ihren beiden CDs (Shakespeare und Jazz) enthusiastisch als Neuentdeckung gefeiert. Geradezu schlagartig katapultierte sich die Absolventin der renommierten Londoner Guildhall School of Music & Drama ins Rampenlicht. „Als Sängerin, als Pianistin, und besonders als Komponistin weist sie eigene und auch neue Wege auf“, begeisterte sich unter anderem die Musikautorin und NDR-Moderatorin Mauretta Heinzelmann.

Nach mittlerweile sieben unter ihrem Namen veröffentlichten Alben, widmet sich die aus Gent stammende Musikerin auf ihrem in Gladbeck präsentierten Album „Portraits of Brasil“ ihrer großen Leidenschaft und interpretiert brasilianische Songs auf ihre Art und Weise. Caroll Vanwelden hat bereits auf französisch, niederländisch, englisch, deutsch und spanisch gesungen. Für dieses Projekt hat sie auch noch portugiesisch gelernt, damit sie ihre Lieblingssongs im Original aufnehmen konnte.

Der Eintritt zu der Traditionsveranstaltung kostet 10 Euro

„Brasilianische Musik hat für mich etwas sehr Süßes, Intimes und Vertrautes, ist dabei aber auch sehr intensiv und sehr traurig: Genau so wollte ich mein Album machen”, beschreibt Caroll. Ganz bewusst hat sie sich deshalb für eine reduzierte Besetzung entschieden: Gitarre (Hans Van Oost), Kontrabass (Mario Vermandel) und Drums (Luc Vanden Bosch).

Der Eintritt zum Konzert kostet 10 Euro, für die Mitglieder des Jazzclubs ist er wie immer kostenlos. Für Schüler*innen bietet der Jazzclub wieder „Schnupper-Jazz“ für 1 Euro an.