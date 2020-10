Die Corona-Infektionen in Gladbeck steigen weiter stark an: Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag 25 Neuinfektionen, der Inzidenzwert klettert erstmals über 100, nämlich von 91,3 auf genau 108,5. Damit ist der Grenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in Gladbeck mehr als zweimal überschritten. Aktuell sind in der Stadt 124 Personen mit dem Coronavirus infiziert - so viele, wie noch nie während der Pandemie seit März.

In den letzten sieben Tagen ist es in Gladbeck zu 82 Neuinfektionen gekommen, die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl von Gladbeck bei 38. Die Zahl aller seit März erfassten Corona-Fälle ist in Gladbeck um die 25 Neuinfektionen auf 594 gestiegen, nur acht bislang Corona-erkrankte Personen wurden am Dienstag als wieder genesen registriert: 447 nach 439 am Montag.

Im Kreis Recklinghausen sind 541 aktuell infiziert

Kreisweit meldet das Gesundheitsamt 91 neue Infektionen. 541 Personen sind derzeit in den zehn Kreisstädten infiziert. Insgesamt zählt der Kreis (seit März) nunmehr 2806 Corona-Fälle, 2218 Personen gelten als wieder gesund.

In den letzten sieben Tagen hat es, so das Kreisgesundheitsamt, 399 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen. Die Fallzahl ist damit deutlich überschritten, der Inzidenzwert stieg von 55,2 auf 65. Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings, so die Kreisverwaltung, der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser unterscheidet sich aus technischen und zeitlichen Gründen vom Kreiswert und liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 59,4.

Die Corona-Zahlen der Kreisstädte im Überblick

Hier die Zahlen aus den Kreisstädten im Überblick (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle/7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 291/235/5/49,1; Datteln 108/91/1/34,7; Dorsten 275/228/7/44,2; Gladbeck 594/447/23/108,5; Haltern am See 141/119/0/26,4; Herten 214/166/1/63,1; Marl 343/259/1/80,9; Oer-Erkenschwick 238/225/3/22,3; Recklinghausen 485/365/5/79,9; Waltrop 117/83/1/78,4.

