Ein erster Verdachtsfall, dass das hochansteckende Coronavirus in Deutschland angelangt sein könnte, sorgte jetzt an einer Schule in Iserlohn für Aufregung. Unbegründet, wie sich herausstellte. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen ist in Sachen Infektionsschutz als Aufsichtsbehörde für die Bevölkerung in Gladbeck bei möglichen Epidemien und Pandemien oder andere Erkrankungswellen zuständig. Derzeit gebe es keinen akuten Grund zu Besorgnis, beruhigt Svenja Küchmeister vom Presseamt des Kreises. Das Gesundheitsamt habe die aktuelle Entwicklung im Blick und es existierten für den Fall der Fälle auch „klar geregelte Vorgehensweisen zum Schutz der Bevölkerung“.

So würden bei Verdacht auf eine hochansteckende, meldepflichtige Krankheit vom Gesundheitsamt „unverzüglich die notwendigen infektionshygienischen Maßnahmen in die Wege geleitet und gegebenenfalls auch angeordnet“. Diese Maßnahmen erfolgten mit dem Ziel, „die Weiterverbreitung einer Infektionskrankheit – beispielsweise innerhalb der Familie, am Arbeitsplatz oder in Gemeinschaftseinrichtungen (Schule, Kindergarten) – zu verhindern“. Das Kreis-Gesundheitsamt hat in allen zehn kreisangehörigen Städten Nebenstellen.

Ein Tätigkeitsverbot oder Besuchsverbot für Kita oder Schule kann angeordnet werden

Um die Bevölkerung vor einer Ausbreitung einer hochansteckenden Krankheit zu schützen, könnten eventuell ein Tätigkeitsverbot oder ein Besuchsverbot für Schule oder Kindergarten angeordnet werden, so Küchmeister. Zudem würden nach dem Infektionsschutzgesetz vorgeschriebene Schutz- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt, etwa die Unterbringung und Behandlung des Erkrankten in einem Isolierzimmer und gegebenenfalls Desinfektionsmaßnahmen in den Bereichen, in denen sich der Erkrankte länger aufgehalten hat.

Oberste Gesundheitsbehörde in Deutschland ist das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Über veränderte Infektionslagen wird von dort aus bundesweit informiert. „Zum Coronavirus hat das RKI einen aktuellen Infoflyer als Orientierungshilfe zur Verdachtsabklärung und den zu ergreifenden Maßnahmen für Ärztinnen und Ärzte veröffentlicht“, so Svenja Küchmeister. Bei der Diagnose einer akuten Infektion der Atemwege soll demnach nachgehakt werden, ob sich der Patient in den vorangegangenen zwei Wochen im Risikogebiet aufgehalten hat, oder ob er Kontakt zu Menschen hatte, die dort waren. Im Verdachtsfall muss der Patient isoliert und das Gesundheitsamt eingeschaltet werden.

Das Gesundheitsamt Gladbeck am Mittwoch, 11.04.2018. Die Gladbecker Behörde ist eine Bezirksstelle des Kreisgesundheitsamts in Recklinghausen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Denn bestimmte hochansteckende Krankheiten, beziehungsweise Krankheitserreger, sind nach dem Infektionsschutzgesetz erfasst und meldepflichtig, so dass sie den Gesundheitsbehörden zwingend mitzuteilen sind“, unterstreicht Svenja Küchmeister. Die Meldepflicht habe in der Regel der Arzt, „der die Erkrankung diagnostiziert hat, und auch das Labor, das den Erreger identifiziert hat“. Das Gesundheitsamt sei wiederum verpflichtet, alle gemeldeten Fälle (nichtnamentlich) zu erfassen und an das Landesgesundheitsamt in Düsseldorf weiterzuleiten, das diese dann an das RKI übermittelt. Das RKI wertet die bundesweiten Daten zu Infektionskrankheiten aus und veröffentlicht sie.

Allgemeine Hygiene-Tipps einhalten

Unabhängig vom neuen Coronavirus empfehle das Team vom Kreis-Gesundheitsamt grundsätzlich, gerade in der Erkältungs- und Influenza-Zeit allgemeine Hygienemaßnahmen einzuhalten. Svenja Küchmeister: „Dazu gehört vor allem Händehygiene. Wer niesen muss, sollte dies in die Armbeuge tun, das verhindert ein Weitertragen von Viren und Bakterien über die Hand. Die Hände sollten zudem regelmäßig gründlich mit Seife gewaschen werden. Dazu gehören nicht nur die Handflächen, sondern auch Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden.“