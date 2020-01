Das Deutsche Rote Kreuz ruft wieder zur Blutspende auf. Am Montag findet der nächste Termin der Stadthalle in Gladbeck statt.

Gladbeck: Das DRK ruft am Montag zur Blutspende auf

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet wieder um Blutspenden. Der erste Termin der Blutspende-Aktion in diesem Jahr in Gladbeck findet am Montag, 13. Januar, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße statt. Wer Blut spenden möchte, kann zwischen 14 und 19 Uhr vorbeikommen. Ein Spender muss mindestens 18 Jahre alt sein, sich gesund fühlen und seinen Personalausweis mitbringen.

Falls vorhanden, sollte auch der Blutspendeausweis mitgenommen werden. Nach der Blutentnahme bleiben die Spender noch einen Moment entspannt liegen und können sich anschließend mit einem Imbiss stärken, so das DRK.