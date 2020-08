Gladbeck: Corona-Testergebnisse werden aktiv mitgeteilt

Gladbeck. Kreisverwaltung und DRK weisen auf die aktuelle Vorgehensweise hin. Telefonische Nachfragen können das Verfahren nicht beschleunigen.

Die Gesundheitsbehörde des Kreises Recklinghausen weist auch Bürger aus Gladbeck darauf hin, dass alle Corona-Getesteten ihr Untersuchungsergebnis aktiv mitgeteilt bekommen.

In den letzten Tagen hätten sich dazu die telefonischen Nachfragen Getesteter im Gesundheitsamt, am Corona-Infotelefon und am Terminkoordinierungszentrum des Deutschen Roten Kreuz gehäuft. Kreisverwaltung und DRK weisen darauf hin, dass die Getesteten ihre Ergebnisse aktiv mitgeteilt bekommen, sobald diese eingegangen sind. Vorherige telefonische Nachfragen könnten das Verfahren nicht beschleunigen.

Folgende Vorgehensweise gelte für alle Tests, die durch die Hilfsorganisationen im Auftrag des Kreises Recklinghausen durchgeführt werden:

1. Wenn ein Befund beim Terminkoordinierungszentrum eingeht, wird die betroffene Person vom DRK angerufen und über das Ergebnis informiert, sofern das Testergebnis „Corona negativ“ lautet.

2. Wer hingegen von einem niedergelassenen Arzt oder im Krankenhaus getestet worden ist, bekommt dort seinen Befund mitgeteilt.

3. Positive Testergebnisse gehen immer auch beim Gesundheitsamt ein. In diesen Fällen werden die Betroffenen von den Teams im Gesundheitsamt angerufen.

4. Auch die Ergebnisse von Gruppen-Testungen werden aktiv mitgeteilt und nicht auf telefonische Nachfrage.

Diese Testergebnisse haben keinen Einfluss auf angeordnete Quarantäne-Maßnahmen. Wer als enge Kontaktperson für 14 Tage in häusliche Isolation muss, wird durch ein negatives Testergebnis nicht davon befreit, unterstreicht die Gesundheitsbehörde des Kreises.