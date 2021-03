Gladbeck: Corona-Schnelltest in Apotheken online buchen

Die Holzwarth Apotheke in Gladbeck-Zweckel bietet auch die Onlinebuchung für einen Corona-Schnelltest-Termin an.

Gladbeck. Der Service des Apothekerverbandes wird auch in Gladbeck angeboten. Via Internet kann ein Termin für einen Corona-Schnelltest gebucht werden.

Auch Apotheker im Kreis Recklinghausen und Gladbeck beteiligen sich in Sachen Corona-Schnelltest am Internetportal www.testen-in-nrw.de. Bürger können so via Internet unkompliziert nach der nächsten Test-Apotheke oder dem nächsten Testzentrum in ihrer Nähe suchen und gleich einen passenden Termin buchen.

Auf der Internetseite findet sich auch die Holzwarth Apotheke in Gladbeck, die an der Dorstener Straße 3 in Zweckel den Testservice anbietet. Das Portal www.testen-in-nrw.de ist ein Serviceangebot des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe (AVWL). Annähernd 300 Apotheken und Testzentren in Westfalen-Lippe, rund 450 in ganz NRW, die die Schnelltest-Software No-Q nutzen, sind bereits registriert und bieten ihre Termine an. Darüber hinaus gibt es weitere Apotheken und Testzentren, die zwar diese Plattform nicht nutzen, aber ebenfalls Testungen anbieten und ihre Angebote über andere Wege - auch online - Bürgern zugänglich machen.

Man muss nicht vor Ort auf das Testergebnis warten

Auf www.testen-in-nrw.de können Bürger die Adresse oder die Postleitzahl ihres Standortes eingeben sowie einen passenden Zeitraum. Die Suchmaske zeigt ihnen dann Apotheken und Termine in der Nähe an. Mit wenigen Klicks können die Kunden Termine buchen – für sich allein oder die Familie beziehungsweise Freunde. Sie erhalten dann alle erforderlichen Dokumente und Formulare, die sie für den Testtermin benötigen. Nach dem Test müssen sie nicht vor Ort auf das Ergebnis warten; das wird ihnen ebenso wie die Test-Bescheinigung digital übermittelt.