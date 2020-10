Gladbeck. 14 Neuinfektionen in Gladbeck. Der Inzidenzwert steigt auf 72,7. Corona-Fälle auch an Rats- und Heisenberg-Gymnasium sowie an der Mosaikschule.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Gladbeck nimmt weiter zu: Das Kreisgesundheitsamt meldete am Freitag 14 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert stieg von 59,5 am Donnerstag auf 72,7 am Freitag und liegt damit erneut - wie am Anfang der Woche - über 70 und somit deutlich über den beiden offiziellen Grenzwerten. Die Zahl der akuten Fälle in der Stadt wuchs von 70 auf 78 (es gab sechs Personen, die wieder als gesund gelten).

An drei weiteren Gladbecker Schulen sind Corona-Fälle aufgetreten, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage bestätigte. Insgesamt sind in Gladbeck nun 21 Schüler und vier Lehrer in fünf Schulen von einer Corona-Infizierung betroffen, mehr als 200 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne.

Schüler wurden und werden noch auf Corona getestet

An der Werner-von-Siemens-Realschule wurden vor einer Woche Massen-Coronatests durchgeführt. An der Gesamtschule finden solche Tests am jetzigen Samstag statt. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Nach der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und der Werner-von-Siemens-Realschule, wo bereits zwölf und sechs Fälle bekannt sind, kam es nun auch am Ratsgymnasium und am Heisenberg-Gymnasium zu je einem Corona-Fall. Am Ratsgymnasium befinden sich seit Donnerstag 34 Schüler in Quarantäne, 61 Corona-Tests wurden durchgeführt. Am Heisenberg-Gymnasium, wo die Infektion bereits am Montag festgestellt wurde, mussten 32 Schüler in Quarantäne, 100 sind auf das Coronavirus getestet worden. Die Testergebnisse liegen an beiden Schulen noch nicht vor.

Auch in der Mosaik-Grundschule in Butendorf, wo es schon in der vergangenen Woche zu einer Infizierung gekommen war, ist bei einem weiteren Schüler das Coronavirus nachgewiesen worden. Zwei Klassen mit 28 und 29 Schülern sowie vier Lehrer befinden sich in Quarantäne. Sie alle wurden inzwischen auf das Virus getestet - die Ergebnisse sind noch nicht bekannt.

Inzidenzwert ist auch in der Kreisstadt Haltern hoch

An der Gesamtschule in Rentfort-Nord, wo es aktuell zwölf Infektionen gibt, werden am Samstag vom DRK Schüler von vier Jahrgangsstufen auf das Coronavirus getestet. Insgesamt haben 660 Schüler auf freiwilliger Basis die Möglichkeit zu einem Test.

Neben Gladbeck nehmen auch in Haltern die Neuinfizierungen zu. In der einwohnermäßig kleineren Kreisstadt gab es am Freitag 21 Akut-Infizierte, der Inzidenzwert stieg auf 42,1. In Oer-Erkenschwick liegt er dagegen bei nur 3,2, in Waltrop bei 13,6. Der Gesamtwert für den Kreis Recklinghausen pendelt sich daher bei 29,4 ein. Kreisweit kam es am Freitag zu 46 Neuinfektionen, in den vergangenen sieben Tagen waren 181. Aktuell infiziert sind in den zehn Kreisstädten 255 Menschen.

Bezirksregierung: Feller hat nicht für Sonderregelung in Gladbeck plädiert

Regierungspräsidentin Dorothee Feller – hier mit Bürgermeister Ulrich Roland bei einem Besuch in Gladbeck – hat nicht für Sonderregelungen im Kampf gegen das Coronavirus in Gladbeck plädiert. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Unterdessen weist die Bezirksregierung Münster darauf hin, dass sich Regierungspräsidentin Dorothee Feller bei den Bemühungen von Stadt und Kreis beim Land um weitere oder zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen – anders als gemeldet – weder „eingeschaltet“ noch für eine „Sonderregelung“ plädiert habe.

Die Bezirksregierung Münster befinde sich, heißt es in einer Stellungnahme der Pressestelle der Bezirksregierung, ab einer Inzidenzzahl von 35 „im ständigen Austausch mit dem Kreis und dem Landeszentrum Gesundheit (LZG)“. Spezifische Maßnahmen seien lokal auch ohne Abweichung von den gelten Corona-Regeln möglich, so zum Beispiel durch umfangreichere und großzügigere Quarantäne-Regeln.

Nicht mehr als 38 neue Fälle pro Woche Der Inzidenzwert ist die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. In der Corona-Schutzverordnung wurden Grenzwerte von 35 und 50 Neuinfektionen festgelegt. Werden sie erreicht, können weitere Schutzmaßnahmen und Einschränkungen erfolgen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl von Gladbeck (75.610) liegt der Grenzwert in dieser Stadt bei 38 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag gab es sieben Tage zurückgerechnet 55 Neuinfektionen. Das entspricht einem Inzidenzwert von 72,7.

