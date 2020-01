Tierdressuren, Artistik und Clownerie sind beim „Circus Atlantik“ zu sehen, der ab Donnerstag, 23. Januar auf dem Festplatz an der Horster Straße in Gladbeck gastiert.

Gladbeck. Ab Donnerstag gastiert der „Circus Atlantik“ in Gladbeck auf dem Festplatz. Geboten werden Tierdressuren, Akrobatik und eine Wild-West-Show.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: „Circus Atlantik“ gastiert auf dem Festplatz

Seiltänzer, Feuerschlucker, Schlangenmenschen und andere Artisten kommen nach Gladbeck. Der „Circus Atlantik“ gastiert unter dem Motto „Träumen, staunen, lachen“ vom 23. bis zum 26. Januar auf dem Festplatz an der Horster Straße.

Den Familien-Zirkus gibt es seit mehr als 100 Jahre

Das mittelständige Familienunternehmen besteht seit mehr als 100 Jahren. Im beheizten Zelt, in dem bis zu 500 Besucher Platz finden, zeigen die Akteure neben vielen anderen Darbietungen eine Kamel-Karawane, Pferdedressuren, eine lustige Ziegenshow, rockige Jonglage und eine Wild-West-Show mit Cowboys und Lassospielen.

Das Programm wird zusammengestellt von Direktor Karl-Heinz Köllner. Er führt eine Nummer mit Kamelen, Lamas und Ponys vor. Marina präsentiert Friesenpferde in einer Doppeldressur, Roberto eine lustige Pudelrevue. Jason ist schon in jungen Jahren ein Meister auf dem Drahtseil, so Zirkus-Chef Köllner. Er will mit Handstand-Artistik in waghalsiger Höhe, ungesichert, dem Publikum den Atem rauben. Janina zeigt eine trickreiche Darbietung am Ringtrapez unter der Zirkuskuppel und eine elegante Bodenakrobatik. Lesly tanzt zu spanischer Musik wagemutige auf dem Seil.

Akrobatik gibt es natürlich auch zu sehen. Foto: CA

Riesenschlangen bewegen sich frei in der Manege. Natürlich gehören auch dumme Auguste zum Ensemble. Peppo und Banane wollen das Publikum zum Lachen bringen. Im rollenden Zoo sind mehr als 50 Tiere zu bestaunen. Kinder können sich auch im großen Hüpfburgenland vergnügen.

Vorstellungen finden am Donnerstag, Freitag und Samstag statt - Sonntag ist außerdem Papatag

Vorstellungen sind am Donnerstag, Freitag und Samstag um 16 Uhr, Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Freitag sind Familientage, an denen Erwachsene nur den Kinderpreis bezahlen.

Am Sonntag ist Papatag. Dann haben Väter in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Kartenreservierung und Informationen: 0176-32441257.