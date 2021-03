Gladbeck: Brückenbauerin zu Zuwanderern nimmt die Arbeit auf

Gladbeck. Emine Demir ist neue Mitarbeiterin im Büro für interkulturelle Arbeit in Gladbeck und kümmert sich um Kontakte zu Zugezogenen aus Südosteuropa.

Das Büro für interkulturelle Arbeit der Stadt Gladbeck hat zur Umsetzung des Landesförderprogramms „Südosteuropa“ Verstärkung bekommen: Emine Demir heißt die neue Mitarbeiterin, die das Programm für zugewanderte EU-Bürger aus Südosteuropa umsetzt. Auch im Bereich der Problemimmobilien, besonders am Hochhaus Steinstraße 72, wird sie gezielt tätig sein.

Ziele sind unter anderem Teilhabe und Integration, Verbesserung des allgemeinen Bildungsniveaus und der Wohnsituation sowie die Förderung von Verständigungs- und Nachbarschaftsprojekten. Emine Demir hat nach ihrem Abitur am Heisenberg-Gymnasium Betriebswirtschaft studiert. Sie ist Mutter einer fast fünfjährigen Tochter. Im Büro für interkulturelle Arbeit hat die gebürtige Gladbeckerin bereits als Elternbegleiterin mehrere Eltern-Kind-Gruppen geleitet.

Expertin will Familien bei Behördengängen begleiten

Der Kontakt zu Familien unterschiedlicher Herkunft bewegte sie dazu, im sozialpädagogischen Bereich aktiv zu werden. Zunächst arbeitete sie als Personalberaterin beim Bildungsträger rebeq. Als städtische Mitarbeiterin bietet sie nun Beratungen an und unterstützt bei Gängen zu Ämtern und Behörden. Dabei soll der Schwerpunkt auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ liegen: „Meine Aufgabe ist es, die Familien mit den Institutionen vertraut zu machen. Die Familien haben teils Hemmungen, mit Behörden in Kontakt zu treten, da sie in der Heimat schlechte Erfahrungen gemacht haben.“

Demir sieht sich in einer Brückenfunktion, um an bestehende Angebote heranzuführen und Wissen über Politik und Gesellschaft zu vermitteln. Dazu gehört es auch, Hilfestellungen für den Alltag zu geben. Informative Angebote, wie z.B. „Mietführerschein“ oder„Mülltrennung – gewusst wie“, sollen den zugezogenen EU-Bürgern helfen. Zudem stellt sie Kontakt zu den Stadtteileinrichtungen und Vereinen her. „Ein großes Anliegen ist mir die Bildung der Kinder. Ziel ist es, durch einen regelmäßigen Schulbesuch die Chancengerechtigkeit zu erhöhen“, sagt Demir.

In vielen Familien wird die Wichtigkeit des Schulbesuchs verkannt

Aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen und mangelnder Alphabetisierung der Eltern werde die Wichtigkeit des Schulbesuches in vielen Familien nicht erkannt. Das Projekt „Kreativpaket für Zuhause“ unterstützt Familien mit Vorschulkindern, die keinen Kita-Platz haben. Das Feedback der Familien zeige, dass sie auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind und diese dankend annehmen, so Demir.

Emine Demir ist unter 02043/685818 oder per E-Mail unter emine.demir@stadt-gladbeck.de erreichbar.

