Gladbeck: Bewegte Bürger feiern ausgelassen Karneval

Kostümierung war ausdrücklich erwünscht. Und der Wunsch ging in Erfüllung. Cowboys, Indianer, Piraten und Hexen sowie weitere närrische Gestalten feierten am Samstag gemeinsam die fünfte Jahreszeit bei der traditionellen Karnevalsfeier des Vereins Sport für bewegte Bürger (SfbB). Über 280 kostümierte Jecken verwandelten das Pädagogische Zentrum der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck in eine Tanzfläche.

Zum Programm gehörten Beiträge und Darbietungen, die die Besucher erheiterten. Bürgermeister Ulrich Roland stieg in seiner jecken Paraderolle als „Türmer von der Gladebecke“ in die Bütt. Landtagsabgeordneter Michael Hübner und Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes (beide SPD) feierten Seite an Seite mit den zahlreichen Närrinnen und Narren.

Blumen im Haar und Kleidung im Flower-Power-Stil waren bei den Besuchern beliebt

Einige Gäste warfen sich als Hippies verkleidet optisch in Schale. Sie trugen Blumen im Haar und Kleidung im Flower-Power-Stil. Für Farbtupfer sorgten blaue und rosa Perücken sowie bunte Hüte auf den Köpfen der Besucher. Pinke Trainingsanzüge aus Ballonseide farblich abgestimmt mit pinken Stirnbändern aus den 80er-Jahren schienen zeitweise am Samstagnachmittag wieder in Mode zu sein.

Ein buntes Programm auf der Bühne und eine tolle Stimmung im Saal begeisterte die Gäste, die bunt verkleidet zur traditionellen Karnevalsfeier des Vereins SfbB gekommen waren. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Ebenfalls en vogue ist beim Verein Sport für bewegte Bürger der beliebte Line Dance. Zu den Klängen von „Kölle Alaaf“ kam die vereinseigene Line-Dance-Gruppe zu ihrem großen Auftritt auf die Bühne. Die Damen und Herren begeisterten sofort das Publikum mit ihren Choreographien und Tänzen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt grassierte das Karnevalsfieber in der Gesamtschule.

Diesmal übernahmen DJ Ciko, gebürtig Christian Koop, und Cowboy- und Line-Dancer Peter Schiering die Moderation. Hans Nimphius vom Seniorenbeirat hatte sich in den verdienten Ruhestand verabschiedet und verfolgte entspannt seine Nachfolger vom Publikum aus. Christian Koop gab das Motto der Feier aus. „Wir möchten, dass viel getanzt wird“, sagte er zur Begrüßung. Und das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten. Als DJ wusste Koop, welche Musik er spielen musste.

Gladbeck Weitere Informationen zum Verein SfbB Informationen zu den Sport- und Bewegungsangeboten des Vereins „Sport für bewegte Bürger“ (kurz: SfbB), bekommen Interessierte an der Erlenstraße 40, unter 64222 oder online unter www.sfbb-gladbeck.de Die Bürozeiten sind montags von 14 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Die feiernden Gäste zeigen sich ziemlich textsicher

Zunächst durfte fröhlich geschunkelt werden. Dann kam Mickie Krause. Nicht leibhaftig, sondern aus der Konserve mit seinem Partylied „Links, rechts.“ Den Refrain des Stücks kann man locker und bequem im Sitzen mit ein wenig Bewegung tanzen. „Heute geht noch mehr. Immer schön von links nach rechts. Und immer hin und her“, schallte es vom Mallorca-Sänger aus den Boxen. Ziemlich textsicher setzten die Jecken auf dem Stuhl und vor der Bühne ihre Oberkörper in die von Krause gewünschten Richtungen in Bewegung. Außerdem heizte die Männerband „Colonia Stars“ aus Marl dem Publikum mit weiteren Karnevalsliedern ein.

Die Linedancers performen traditionell auf der Karnevalssitzung vom Verein Sport für bewegte Bürger, wie auch jetzt am vergangenen Samstag. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Vereinsmitglieder um das Organisationsteam mit Petra Wenzel, Peter Schiering und Christian Koop hatten die Veranstaltung wieder einmal in Eigenregie gestaltet. Stunden zuvor schmückten einige von ihnen den großen Raum sowie die Bühne mit Luftschlangen, Ballons und bunten Girlanden und deckten die Tische ein. Auch bei den ersten Anzeichen von Erschöpfung waren die Vereinsmitglieder während der dreistündigen Feier hinter der Theke unermüdlich im Einsatz. Den kleinen Hunger konnten die Gäste stillen mit belegten Brötchen, Kuchen und Waffeln. Den Durst löschten Kaffee, Wein, Bier und Sekt.

