Ein Gladbecker ist am Montagabend gegen ein geparktes Auto gefahren.

Gladbeck. Ein Radfahrer ist am Montag in Gladbeck gegen ein geparktes Auto gefahren und hat sich dabei verletzt. Der Mann stand wohl unter Alkoholeinfluss.

Gladbeck: Betrunkener Radfahrer fährt gegen geparktes Auto

Ein Radfahrer ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Marcq-en-Baroeul-Straße in Gladbeck gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 60-Jährige stand dabei wohl unter Alkoholeinfluss. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, so die Polizei. Da sich bei dem Mann Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er anschließend zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Es entstand 500 Euro Sachschaden.