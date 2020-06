Gladbeck: Betrunkenen Frau demoliert geparkte Autos

Gladbeck Zeugen beobachteten die absichtlichen Taten und alarmierten die Polizei. Die 59-jährige Gladbeckerin beschädigte mindestens sieben Fahrzeuge.

Die Polizei hat eine Frau in Gladbeck gefasst, die in dringendem Verdacht steht, mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt zu haben.

Zeugen beobachteten die Taten und alarmierten die Polizei

Die Taten ereigneten sich bereits am Samstagabend im Bereich Mitte-Ost. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin an der Elfriedenstraße zunächst die Frau beobachtet, wie sie offensichtlich ein am Straßenrand geparktes Auto absichtlich beschädigt. Kurze Zeit zuvor war die Frau bereits durch einen weiteren Zeugen bei einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug beobachtet worden. Die Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von einer Zeugin festgehalten werden.

Wie sich dann weiter herausstellte, hat die 59-jährige Frau aus Gladbeck offensichtlich mindestens sieben Auto beschädigt. Vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, dass die Frau alkoholisiert war, so die Polizei. Genaue Angaben zur Höhe des angerichteten Gesamtschadens konnten nicht gemacht werden.

