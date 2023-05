Gladbeck: Bahnlinie S9 nach Haltern fällt für zehn Tage aus

Am Bahnhof Gladbeck West fallen zwischen Ende Mai und Anfang Juni alle S-Bahnen der Linie S9 nach Haltern am See aus.

Gladbeck. Ab dem 26. Mai fällt die Bahnlinie S9 zwischen Gladbeck West und Haltern am See aus. So lange soll die Gleiserneuerung auf der Strecke andauern.

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Gladbeck West und Haltern am See fallen ab Freitag, den 26. Mai für voraussichtlich zehn Tage alle Züge der Linie S9 aus. Grund hierfür ist eine Gleiserneuerung, diese soll nach Angaben der Deutschen Bahn rund 1,7 Millionen Euro kosten.

Lesen Sie auch

Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 26. Mai, um 21 Uhr und sollen bis Montag, 5. Juni, um 5 Uhr beendet sein. Während dieser Zeit können Bahnreisende auf Busse umsteigen und alle Fahrplanänderungen online einsehen – auf der Website der Deutschen Bahn, unter zuginfo.nrw, und per DB-App. Zudem werden Aushänge an den Bahnsteigen über die Baumaßnahmen informieren.

Gleise werden erneuert: Busse fahren in Gladbeck als Ersatzverkehr

Während der Baumaßnahmen auf einem rund zwei Kilometer langen Gleisabschnitt werden etwa 3200 Schwellen und 9000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Die Bahn weist daraufhin, dass es in dieser Zeit zu Baulärm kommen kann.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook ++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck