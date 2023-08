Gladbeck: Bahnlinie fällt Mitte August für eine Woche aus

Gladbeck. Die S9 zwischen Gladbeck West und Recklinghausen Hbf fällt ab Freitag, 11. August, aus. Ab wann die Züge voraussichtlich wieder fahren sollen.

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Gladbeck West und Recklinghausen Hbf fallen ab Freitag, 11. August, voraussichtlich eine Woche lang alle Züge der Linie S9 aus. Bis einschließlich Donnerstag, 17. August, sorgen Gleiserneuerungen sowie Bauarbeiten an den Rollenlagern einer Eisenbahnbrücke in Herten für den Ausfall. Nach Angaben der Deutschen Bahn kosten die Maßnahmen rund 600.000 Euro.

Während der Baumaßnahmen: Busse zwischen Gladbeck und Recklinghausen als Ersatzverkehr

In der Zeit in der die Züge still stehen, können Bahnreisende auf Busse umsteigen und alle Fahrplanänderungen online einsehen – auf der Website der Deutschen Bahn, unter zuginfo.nrw, und per DB-App. Zudem werden Aushänge an den Bahnsteigen über die Baumaßnahmen informieren.

Die Gleiserneuerungen betreffen einen Streckenabschnitt von rund 180 Meter, in den Schotter und Schwellen ausgetauscht werden. Fachkräfte für Rollenlager kümmern sich um die Renovierungen an der Eisenbahnbrücke Storcksmährstraße in Herten. Die Bahn weist darauf hin, dass es in der Zeit der Baumaßnahmen zu Lärmbeeinträchtigungen kommen kann.

