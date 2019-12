Gladbeck. Beim Abbiegen an der Kreuzung vor der Hauptwache der Gladbecker Feuerwehr ereignete sich ein Unfall. Zwei Personen werden verletzt.

Gladbeck: Autounfall mit Verletzten vor der Feuerwache

In der Gladbecker Stadtmitte ereignete sich in der Nähe der Hauptwache der Feuerwehr ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Bottrop war am Donnerstag gegen 17.45 Uhr die Wilhelmstraße hinauf gefahren. An der Kreuzung wollte sie laut Polizei nach links in die Grabenstraße abbiegen. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Gladbeck kam ihr aus Richtung Feuerwache auf der Wilhelmstraße entgegen. Er wollte mit zwei Beifahrerinnen in Richtung Innenstadt fahren. Die 25-Jährige missachtete offenbar dessen Vorfahrt, so das es zum Zusammenstoß kam.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich der 45-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand etwa 2.000 Euro Sachschaden.