Ein Mann ist in Gladbeck mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Gladbeck. Ein 29-Jähriger ist in Gladbeck mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Als Grund nannte der Mann, dass er einem Tier ausweichen musste.

Weil ein 29-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Schulstraße nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste, kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 29-Jährige verletzte sich leicht, so die Polizei. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.