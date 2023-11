Gladbeck: Autofahrer verletzt Jungen (6) und flieht

Gladbeck. Ein unbekannter Autofahrer hat in Gladbeck einen Sechsjährigen auf dem Schulweg angefahren und ist geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Gladbeck einen sechsjährigen Jungen angefahren, leicht verletzt und ist geflohen. Am Montagmorgen, 27. November, wollte eine Gladbeckerin gegen 7.45 Uhr ihre beiden Kinder zur Schule bringen, so die Polizei. Demnach habe das Trio im Bereich Grabenstraße/Wilhelmstraße an einer Ampel die Straße überqueren wollen. Als die Gladbecker auf Höhe der Mittelinsel waren, soll der unbekannte Autofahrer aus der Grabenstraße in die Wilhelmstraße eingebogen sein und dabei den sechsjährigen Jungen mit dem Außenspiegel touchiert haben.

Der Fahrer habe zwar kurz angehalten und etwas durch das geöffnete Fenster gerufen, sei dann aber weitergefahren. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach einem grauen Volkswagen mit einem Gladbecker Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkler Vollbart, kurze dunkle Haare, sprach akzentfreies Deutsch. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0800 23 61 11 1 bei der Polizei.

