Gladbeck: Autofahrer übersieht jungen Radfahrer

Gladbeck. Ein 15-jähriger Jugendlicher ist bei einem Unfall verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste ihn bei der Ausfahrt von einem Grundstück.

Ein 15-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche auf der Horster Straße in Brauck am Mittwoch gegen 15.10 Uhr unterwegs. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Horster Straße fahren. Dabei übersah er offensichtlich den 15-jährigen Radler aus Gladbeck, der auf dem Radweg in Richtung Butendorf fuhr.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 300 Euro geschätzt.