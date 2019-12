Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kirchhellener Straße ereignet hat.

Polizei Gladbeck: Autofahrer fährt eine Frau auf einem Parkplatz an

Gladbeck. Eine Bottroperin (31) wurde an der Wade verletzt, als ein Unbekannter sie auf einem Parkplatz in Gladbeck anfuhr. Der Unfallfahrer flüchtete.

Eine 31-jährige Bottroperin wurde heute in Gladbeck von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren. Sie erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen an der Wade. Der Unfallfahrer flüchtete. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kirchhellener Straße/Lohstraße.

Der Unbekannte fuhr laut Polizei ein schwarzes älteres Auto mit RE-Kennzeichen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111.