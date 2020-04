Gladbeck: Autofahrer erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Gladbeck. Ein Mann aus Gladbeck hat am Dienstagvormittag beim Abbiegen eine Radfahrerin mit seinem Wagen erfasst. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer (81) hat am Dienstagvormittag beim Abbiegen eine Radfahrerin (78) erfasst. Die Frau stürzte und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der Autofahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Lange Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Allee abbiegen. Dabei fuhr in den Kreuzungsbereich ein und bremste ab. Als der Gladbecker mit seinem wieder anfuhr, erfasste er die von links kommende Radfahrerin. Es entstand 500 Euro Sachschaden, so die Polizei.