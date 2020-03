Gladbeck: Auto kippt bei Unfall auf die Fahrerseite

Gladbeck. Eine Fahrerin kracht in einen geparkten Wagen und kippt mit ihrem Auto auf die Seite. Sie kann sich selbst befreien. Hoher Sachschaden.

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall am Sonntagvormittag einen hohen Sachschaden verursacht. Sie kippte mit ihrem Auto auf die Seite, nachdem sie in ein geparktes Auto gekracht war.

Die 53-jährige Dorstenerin war gegen 11.15 Uhr auf der Berkenstockstraße in Zweckel in Richtung Arenbergstraße unterwegs. Dort verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Opel Adam und krachte in einen am Straßenrand geparkten VW Golf.

Die Frau schleuderte durch die Wucht des Aufpralls mit ihrem Auto nach links und das Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite. Die 53-Jährige wurde leicht eingeklemmt, konnte sich laut Polizei aber offenbar selbst befreien. Die Dorstenerin verletzte sich nur leicht an der linken Hand und lehnt eine Behandlung durch den eingetroffenen Notarzt ab.

Größer ist der angerichtete Sachschaden. Beide in den Unfall verwickelten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit, so die Polizei, die den entstandenen Schaden am Opel Adam auf 16.000 Euro schätzte und den am Golf auf rund 5000 Euro.