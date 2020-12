Gladbeck: Auch die katholische Kirche sagt Gottesdienste ab

Gladbeck Der hohe Inzidenzwert in Gladbeck lasse der Stadtkirche keine andere Wahl als die Absage. Pfarrei verweist auf Streaming-Gottesdienste.

Auch die katholische Stadtkirche in Gladbeck sagt "mit großem Bedauern" Corona-bedingt ab sofort ihre Präsenz-Gottesdienste rund um Weihnachten zunächst bis einschließlich 10. Januar 2021 ab. „Auch wir haben uns hin- und hergerissen gefühlt in dem Spagat zwischen der enormen, auch Hoffnung-gebenden Bedeutung gerade dieser Gottesdienste für viele Gläubige und dem, was in diesen Pandemie-Zeiten verantwortbar ist“, erklärt Klemens Hasenberg, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Letztlich sei die Entscheidung gemeinsam mit dem Vorstand des Pfarrgemeinderates und dem Pastoralteam getroffen worden.

Seitens des Krisenstabes des Bistums Essen wurde zudem ausdrücklich geraten, bei einem örtlichen Inzidenzwert von mehr als 300 in jedem Fall alle Präsenzgottesdienste abzusagen. „In Gladbeck liegen wir gerade weit über diesem Inzidenzwert. Das war für uns letztlich auch ausschlaggebend“, ergänzt Propst André Müller. Vor einigen Tagen hatte bereits die evangelische Kirche alle Gottesdienste zu Weihnachten abgesagt.

Um 15 und 17 Uhr an Heiligabend Übertragung aus St. Lamberti

Am Heiligen Abend wird es die zwei bereits genannten Livestreams der ökumenischen Gottesdienste aus der Lamberti-Kirche geben – ohne Gläubige geben. Diese sind um 15 und um 17 Uhr zu sehen, der entsprechende Link zur Teilnahme ist den Websites der Pfarreien zu entnehmen oder auch auf www.gladbeck-feiert-weihnachten.de zu finden. Die Gottesdienste können auch zu späteren Zeiten am Heiligen Abend oder an den anderen Weihnachtstagen angeschaut und mitgefeiert werden, sobald das Datenvolumen auf der Streaming-Plattform „youtube“ als Video-Datei eingestellt worden ist.

Alle Personen, die sich für die Gottesdienste am 1. und 2. Weihnachtstag angemeldet haben, werden persönlich angerufen und über die Absage informiert. Alle Kirchen läuten ihre Glocken jeweils vor den Streaming-Gottesdiensten sowie zum Jahreswechsel in das neue Jahr 2021.

Kirchen öffnen zum Krippenbesuch und zum stillen Gebet

„Zudem sind unsere Kirchen weiterhin für ein stilles Gebet, den Besuch der Krippe oder das Abholen des Friedenslichtes aus Bethlehem geöffnet“, sagt Propst Müller. So ist für einen Krippengang etwa die Lamberti-Kirche in Stadtmitte ab dem 1. Weihnachtstag jeden Tag von 10 bis 18 Uhr bis zum 10. Januar geöffnet.

Die anderen katholischen Gemeinden haben im Pfarrbrief ihre Öffnungszeiten bekannt gegeben, die auch auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht sind. Über weitere Öffnungszeiten wird zusätzlich noch über Aushänge an den Kirchen informiert. Vorbereitete Hausgottesdienste zu Weihnachten und zum Dreikönigsfest sind ebenfalls auf der Webseite der Pfarrei zu finden.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Weitere Berichte aus Gladbeck lesen Sie hier.