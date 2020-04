Gladbeck: Asphaltarbeiten an Tankstellen-Zufahrten im April

Gladbeck. Die Braucker CDU hatte Schäden an der umgestalteten Horster Straße moniert. Die Stadtverwaltung arbeitet an einer neuer Lösung für das Pflaster.

Die Mitglieder vom CDU Ortsverband Süd haben die Pflasterschäden an der Horster Straße in Höhe der Aral-Tankstelle in Brauck zum Thema gemacht. In Sorge um die Sicherheit vor allem von gehbehinderten Fußgängern haben sie sich in dieser Angelegenheit an die Stadtverwaltung gewandt. Stadtbaurat Dr. Kreuzer greift das Thema nun auf.

Zurzeit arbeite die Stadtverwaltung vor allem an der Bewältigung der Corona-Krise

Der Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung liege zurzeit in der Bewältigung der Corona-Krise, heißt es im Antwortschreiben des Baurates. Es sei aber schon der Fall, „dass die Schäden laufend überwacht und provisorisch instandgesetzt werden, so dass die Verkehrssicherheit stets gewährleistet ist“. Im fünften Bauabschnitt der Horster Straße sei es bekanntlich nach der Fertigstellung leider vermehrt zu Schäden am Pflaster an den verkehrlich höher belasteten Grundstückszufahrten gekommen. Mutmaßlich liege dies an den in diesem Abschnitt erstmals verlegten durchgängigen taktilen Leitelementen.

Die Schäden seien innerhalb der Mängelanspruchsfrist entstanden und „wurden der bauausführenden Firma angezeigt“. Das Thema sei auch bereits von politischer Seite mehrfach aufgegriffen worden, unter anderem im letzten Jahr von der SPD.

Da sich abzeichne, dass diese Schäden sich auch durch Nacharbeiten nicht dauerhaft in den Griff bekommen lassen, habe sich das Ingenieuramt entschieden, für diese Zufahrten eine neue Lösung zu erarbeiten und umzusetzen, um das Problem nachhaltig zu lösen. In einem ersten Schritt sei bereits die Zufahrt zum Rewe in Asphalt neu ausgeführt worden.

Vor allem auf die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern müsse geachtet werden

„Die weiteren Zufahrten sollen zukünftig aber nicht nur nach technischen Gesichtspunkten möglichst haltbar sein, sondern auch den gestalterischen Anforderungen und der Verkehrssicherheit möglichst weitgehend entsprechen“, so Kreuzer weiter.

Gerade auf die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Ein- und Ausfahrten mit viel querendem Kfz-Verkehr müsse dabei besonders geachtet werden. Erarbeitet worden sei daher eine Lösung mit sogenanntem Prägeasphalt, „der hier erstmals in Gladbeck zum Einsatz kommen soll“. An den Zufahrten zur Aral-Tankstelle solle diese Lösung im April baulich umgesetzt werden, „wenn es aufgrund der aktuellen Coronakrise zu keinen Verzögerungen kommt“. Überzeuge die ausgeführte Lösung, solle sie im Anschluss zeitnah an allen Stellen mit Pflasterschäden umgesetzt werden.