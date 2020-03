Die Schilddrüse ist ein winzig kleines Organ. Sie wiegt gerade einmal um die 18 Gramm. Aber: Sie ist von einer enormen Wirkung für den menschlichen Körper. Aus diesem Grund sind die Schilddrüsen-Erkrankungen Thema des nächsten Arzt-Patienten-Seminars. Dazu lädt die städtische Seniorenberatung in Kooperation mit den Medizinern des St.-Barbara-Hospitals für den 14. März in den Ratssaal im Alten Rathaus ein.

Das Arzt-Patienten-Seminar findet bereits zum 29. Mal statt

Es ist die mittlerweile 29. Veranstaltung in dieser beliebten Reihe. „Die Teilnehmerzahl hängt dabei immer vom jeweiligen Thema ab. Diese Erfahrung haben wir im Laufe der Jahre gemacht“, sagt Ulrich Hauska von der Seniorenberatung. Dass der Ratssaal am 14. März gut besucht sein wird, davon geht Dr. Gunther Auer allerdings fest aus.

Chefarzt Dr. Ioannis Dimitriou wird beim Arzt-Patienten-Seminar über „Kleine Signale, große Wirkung. Wie Strom Ihre Stimme rettet“ sprechen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Schließlich, so der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und konservative Intensivmedizin am Gladbecker Krankenhaus, gehören Schilddrüsen-Erkrankungen zu den großen hormonell bedingten Volkskrankheiten. 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung würden an einer Erkrankung der Schilddrüse leiden. Altersbedingt steige das Risiko einer Erkrankung weiter an.

Allerdings findet der Chefarzt sofort auch beruhigende Worte: „Die Knoten sind in den allerwenigsten Fällen bösartig, Schilddrüsenkrebs ist sehr, sehr selten.“ Doch woran merkt man überhaupt, dass mit der Schilddrüse etwas nicht simmt? Die Symptome, so Auer, seien vielfältig und auch eher unspezifisch. Müdigkeit, Abgespanntheit, aber auch eine trockene Haut können Anzeichen für eine Unterfunktion sein. Bei einer Überfunktion würden Patienten häufig über innere Unruhe, Gewichtsabnahme sowie eine große Wärmeintoleranz klagen. Ein Kloßgefühl im Hals, Schluckstörungen, aber auch Schmerzen, die bis in den Bereich der Ohren ausstrahlen, seien bei einer Knotenbildung oder einer Entzündung der Schilddrüse möglich. Die wiederum, so der Chefarzt weiter, käme allerdings nur äußerst selten vor.

Drei medizinische Vorträge zur Schilddrüse sind vorgesehen

Beim Arzt-Patienten-Seminar am 14. März wird es wieder drei medizinische Vorträge geben, die, für Laien leicht verständlich, die verschiedenen Krankheitsbilder und ihre Behandlungsmethoden thematisieren werden. Und auch hier kann Dr. Gunther Auer schon einmal vorab beruhigen: „In den seltensten Fällen ist tatsächlich eine Operation notwendig.“ Die Mediziner vom St.-Barbara-Hospital werden sowohl konservative als auch chirurgische Verfahren zur Behandlung der verschiedenen Störungen vorstellen.

Thema von Chefarzt Dr. Auer wird „Das Einmaleins der Schilddrüse aus Sicht der Endokrinologen“ sein. Über „Ein kleines Organ mit großer Wirkung“ spricht dann im Anschluss Dr. Hermann-Josef Müller. Er ist Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin im St.-Barbara-Hospital. „Kleine Signale, große Wirkung. Wie Strom Ihre Stimme retten kann“ ist das Thema von Dr. Ioannis Dimitriou. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Krankenhaus in Gladbeck. Nach jedem Vortrag ist eine Fragerunde eingeplant, damit die Zuhörer für sie relevante Themen sofort ansprechen können.

Über naturheilkundliche Verfahren informiert der Kneipp-Verein

Auch die Naturheilkunde soll Thema sein beim Arzt-Patienten-Seminar. Experten vom Kneipp-Verein werden den Besuchern gleich zu Beginn der Veranstaltung verschiedene Kräutertee-Mischungen sowie weitere naturheilkundliche Methoden wie zum Beispiel Wechselbäder vorstellen, die bei Schilddrüsen-Störungen Anwendung finden können.

„Allerdings immer nur in enger Absprach mit dem behandelnden Mediziner. Kräuter ersetzen auf keinen Fall die Medikamentierung“, betont die Kneipp-Vereinsvorsitzende Josi Marten. Die Teemischungen wird der Kneipp-Verein in kleinen Portionen und zum Selbstkostenpreis zum Verkauf anbieten. Und auch die entsprechenden Rezepte können die Besucher mit nach Hause nehmen.