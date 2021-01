Gladbeck: Arbeitslosenquote im Dezember bei 11,8 Prozent

Gladbeck Der zweite harte Lockdown hat Auswirkungen auf die Lage am Arbeitsmarkt. So stellt sich die Situation im Dezember in Gladbeck dar.

Im November waren die Auswirkungen des zweiten Lockdowns nach Einschätzung der Fachleute noch nicht spürbar. Anders im Dezember. Da machte sich der coronabedingte fast komplette Stillstand des öffentlichen Lebens dann doch bemerkbar: Die Agentur für Arbeit in Recklinghausen meldet für Gladbeck im letzten Monat des Jahres 2020 eine Arbeitslosenquote von 11,8 Prozent. Im Jahr davor lag sie im Vergleichsmonat bei 9,6 Prozent.

Im Dezember waren in Gladbeck 4514 Menschen ohne Arbeit

Insgesamt waren im Dezember 4514 Personen in Gladbeck arbeitslos gemeldet – vier weniger als noch im November, aber 801 Arbeitslose mehr als 2019. Dabei meldeten sich 563 Personen neu oder erneut arbeitslos, 114 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 567 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Von Arbeitslosigkeit betroffen waren im Dezember in Gladbeck 2563 Männer (1812 im November) und 1951 Frauen (1570 im November). Gestiegen ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen – von 2374 im November auf 2403 im Folgemonat. Zudem waren 253 Menschen mit einer schweren Behinderung arbeitslos gemeldet. Das sind drei mehr als im November.

Nur in der Stadt Recklinghausen gibt es kreisweit mehr Arbeitslose als in Gladbeck

Im direkten Vergleich mit der Lage in den anderen Städten des Kreises Recklinghausen kann man die Arbeitsmarktsituation in Gladbeck als angespannt bezeichnen. Lediglich die Stadt Recklinghausen verzeichnet mit über 6200 Menschen mehr Arbeitslose. In Marl waren im Dezember 4470 Personen arbeitslose gemeldet, 44 weniger als in der Nachbarstadt Gladbeck.

„Der Arbeitsmarkt hat im Dezember an Dynamik eingebüßt und geht mit leicht erhöhten Arbeitslosenzahlen ins neue Jahr“, so fasst Agenturgleiter Frank Benölken die aktuellen Entwicklungen im Vest zusammen. Im November habe man noch keine Auswirkungen des zweiten harten Lockdowns feststellen können. Wohl aber nun im Dezember. „Denn je länger die gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen andauern, desto vorsichtiger reagieren Unternehmen, wenn es um die Einstellung neuer Mitarbeiter geht.“ Wie schon im Frühjahr komme es daher im Dezember zu weniger Arbeitsaufnahmen und damit zu sinkenden Chancen, die Arbeitslosigkeit beenden zu können. Einen erhöhten Zugang an neuen Arbeitslosen aus beendeten Beschäftigungsverhältnissen gibt es hingegen laut Benölken derzeit noch nicht.

Arbeitsagentur: Nur kurzfristige Prognosen machen Sinn

Der Arbeitsmarktexperte hält derzeit nur kurzfristige Prognosen für verlässlich, denn: „Bisher ist nicht erkennbar, ab wann die volle wirtschaftliche Tätigkeit wiederaufgenommen werden kann, voraussichtlich wird sich der derzeitige Lockdown mit all seinen Effekten noch im gesamten Januar fortsetzen.

Hinzu kommen das Winterwetter und die allgemein im Winter eher nachlassende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. In der Folge können wir von steigenden Arbeitslosenzahlen in den ersten Monaten des neuen Jahres ausgehen.“

Kurzarbeit steigt im Kreis weiter an

Bislang sind seit Anfang März vergangenen Jahres insgesamt 5807 Anzeigen auf Kurzarbeit für 53.813 Beschäftigte im Kreis Recklinghausen eingegangen, so die Agentur. Im Vergleich zum Vormonat waren dies 447 Anzeigen mehr, ebenso erhöhte sich die Anzahl an potenziell betroffenen Beschäftigten um 3797.

Mittlerweile liegen außerdem endgültige Zahlen für die tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit von März bis Juni vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld im April an 20.279 Beschäftigte von 3338 Betrieben und im Mai an 19.200 Beschäftigte von 2712 Betrieben ausgezahlt. Im Juni schwächten sich die kurzarbeitenden Betriebe auf 2021 ab, betroffen waren dann 12.919 Beschäftigte. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2009, also während der Wirtschafts- und Finanzkrise mit dem Höhepunkt der Nutzung von Kurzarbeitergeld im Mai 2009, zeigten knapp 680 Betriebe für fast 9100 Menschen im Kreis Recklinghausen Kurzarbeit an.

