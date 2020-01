Gladbeck. Der Kirchplatz im Herzen der Gladbecker City stellt ein Stück Altstadt dar. Zuletzt gewann die historische Fläche an Atmosphäre und Attraktivität.

Gladbeck: Am Kirchplatz läuft man immer noch schnell vorbei

Am Kirchplatz scheiden sich die Geister: Für die einen ist das Gelände vor der St.-Lamberti-Kirche der älteste Platz Gladbecks. Für die anderen ist die Fläche zwischen Kirche und Brunnen immer noch eher ein Stück Horster Straße – Fußgängerzone mit Kirchausgang.

Fakt ist, dass sich der Platz historisch gesehen um die gesamte Kirche herumzieht, sogar den ersten Gladbecker Friedhof umfasste (Kirchhof). Und postalisch schlängelt er sich auch heute noch nicht nur um das Gotteshaus, sondern sogar rechts und links der Kirche vom Körnerplatz bis zu Hochstraße. Diese Gassen stellen mit dem Platz ein Stück, eigentlich sogar das letzte Stück, Gladbecker Altstadt dar.

Auf dem Kirchplatz wurde recyceltes Basaltpflaster verwendet

Auf dem Kirchplatz finden immer öfter Veranstaltungen statt – hier der ökumenische Stadtkirchentag im vergangenen Jahr. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Das Pflaster rund um die Kirche symbolisiert dies und strahlt dieses Flair ein klein wenig aus. Bei einer Umgestaltung Anfang der 80er Jahre wurde dazu bewusst Altes genutzt: Der damalige Stadtplaner Manfred Schlüter recycelte das alte Basaltpflaster. Die fehlenden Flächen wurden durch Granit-Kleinpflaster aufgefüllt. Die in Halbbögen gepflasterten Steine bringen Ruhe in die zergliederte Außenkante der Kirche. Das Gestaltungsthema ist auch auf den kleinen Vorplatz am Haupteingang ablesbar.

Früher muss der Platz größer gewesen sein, denn die alte Lamberti-Kirche, so ist vom Verein für Orts- und Heimatkunde zu hören, lag ein Stück weiter zurück Richtung Osten. Der Kirchplatz war im alten Gladbeck der Platz der Kommunikation, der Treffen, des allgemeinen dörflichen Lebens. Nahe des Kirchplatzes lag auch die erste Schule des Dorfes. Anno 1403 erhielt Gladbeck das Marktrecht, ab jenem Jahr fand dort regelmäßig der Jahrmarkt statt.

Von 1870 an fand auf dem Kirchplatz der Wochenmarkt statt

Gute Stube Kirchplatz: Die Diskussionsrunde „Zimmer auf der Straße“ der Caritas-Wohnungslosenhilfe fand vor der Lamberti-Kirche statt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ab den 1870er Jahren gab’s vor der Kirche auch den ersten Wochenmarkt Gladbecks. 1887 änderte sich der Charakter des Platzes, als mit dem Bau einer neuen Kirche, der heutigen St.-Lamberti-Kirche, begonnen wurde, die 1899 fertig gestellt wurde und damit den Platz verkleinerte. Später gewann die alte Kaiserstraße an Bedeutung – es gab immer mehr Verkehr.

Streng genommen geht der Kirchplatz nur bis zur kleinen Treppenanlage, die bei der Neugestaltung „zur Abgrenzung und Beruhigung“, so Schlüter, eingebaut wurde. Sie fangen aber auch das Gefälle auf und grenzen den Raum vor dem Portal schützend ab. Durch den Umbau der Horster Straße zur Fußgängerzone 1980 und den Bau eines ersten Brunnens wurde deutlich die Aufenthaltsqualität verbessert. Heute hat der Bereich vor der Lamberti-Kirche, meinen viele, eher einen Platzcharakter als zu Zeiten, als die Straßenbahn noch an der Kirche vorbei fuhr und an den Arkaden hielt.

Mit der neuen Pflasterung der Horster Straße bekamt der Platz weiteren Chic

Das Dorf Gladbeck auf dem historischen Kirchplatz: Das Relief mit der „Dorf-Skyline“ ziert seit einigen Jahren das Herzstück der Stadt. Foto: VON STAEGMANN, Lutz / WAZ FotoPool

2003/2004 wurde der Bereich erneut umgestaltet und erhielt mit dem vor dem Platz beginnenden Nachbau der Gladebeke einen neuen Anziehungspunkt. Zuletzt bekam der Platz vor drei Jahren mit der neuen Pflasterung der Horster Straße weiteren Chic.

Bänke, Bäume, besondere Straßenlaternen und die Außengastronomie des Eiscafés Dolomiti schaffen zudem eine gewisse Platz-Atmosphäre. Für viele ist der Kirchplatz dennoch immer noch zu wenig „Platz“, weiterhin eher mehr Fußgängerzone, die zum Durch- und Vorbeilaufen genutzt wird. Allerdings hat der Kirchplatz durch verschiedene Veranstaltungen in letzter Zeit weitere Attraktivität gewonnen, regelmäßig mit dem Zeltdorf beim Appeltatenfest oder im vergangenen Jahr als Bühne für den ökumenischen Stadtkirchentag. Selbst im Winter wird er gern für Geselliges genutzt – man denke nur an das kleine Hüttendorf, das dort stets zum Zimtsternfest aufgebaut wird.der marktplatz in der city wandelte oft sein aussehen