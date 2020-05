Gladbeck: 57-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Gladbeck. Bei einem Unfall in Gladbeck ist der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt. Der Gladbecker (57) war gegen 17.50 Uhr auf der Kampstraße unterwegs, auf der Kreuzung zur Hegestraße stieß er mit dem Auto eines Gladbeckers (48) zusammen, der von der Josefstraße auf die Hegestraße abbiegen wollte. Der 57-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 850 Euro, so die Polizei.