Gladbeck: 371 Personen machen beim Blutspende-Marathon mit

Am Blutspendenmarathon in der Gladbecker Stadthalle beteiligten sich viele Menschen.

Gladbeck DRK-Chef Wilhelm Walter sagt der Blutspenden-Marathon war ein Erfolg. Dank an alle Beteiligten der Aktion in der Gladbecker Stadthalle.

Der Blutspenden-Marathon war ein Erfolg, sagt der Chef des Kreisverbandes Gladbeck des Deutschen Roten Kreuzes, Wilhelm Walter. Insgesamt 371 Blutspender folgten Ende der vergangene Woche dem Aufruf des DRK, zum Spenden-Marathon in die zum Blutspendezentrum umgewandelte Gladbecker Stadthalle zu kommen.

Auch 66 Erstspender beteiligten sich an der Aktion

„Es hat alles geklappt und es war ein Erfolg“, so Wilhelm Walter. Auch konnten die Rotkreuzler 66 Erstspender an den drei Tagen des besonderen Marathons in Coronazeiten verzeichnen. Das DRK bedankt sich bei allen Spendern und dem Team der Stadthalle, wo unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und unter Beachtung der Abstandsregeln das DRK seine Aktion habe durchführen können, so Walter.

Die Firma Obstbaron aus Essen hatte sich in besonderer Weise beteiligt, und frische Obst und Lunchpakete zur Versorgung von Blutspendern und Helfern gespendet.