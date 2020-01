Gladbeck: 24-Jährige erleidet bei Auffahrunfall Verletzungen

Gladbeck. Ein Gladbecker (62) prallte auf das abbremsende Auto einer 24-jährigen Bottroperin. Sie wurde leicht verletzt. Sachschaden: rund 4500 Euro.

Laut Polizei fuhr der 62-jährige Gladbecker gegen 15.30 Uhr auf der Peterstraße auf das vor ihm abbremsende Auto einer 24-Jährigen auf. Dabei wurde die Bottroperin verletzt.