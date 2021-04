Gladbeck: 18-Jährige erfasst Radfahrer mit Pkw, Mann stirbt

Gladbeck. Offenbar weil er plötzlich vom Radweg auf die Straße wechselte, hat eine 18-Jährige mit ihrem Pkw einen Radfahrer (76) erfasst. Der Mann starb.

Tragischer Verkehrsunfall in Gladbeck: Gegen 9.25 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Beisenstraße in Richtung Bottrop unterwegs. Nach Polizeiangaben wechselte sein Rad plötzlich vom Radweg nach links auf die Fahrbahn der Beisenstraße. Dort wurde er vom Pkw einer 18-Jährigen aus Gladbeck erfasst, die ebenfalls in Richtung Bottrop unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Reanimationsmaßnahmen wurde er ins Krankenhaus Bergmannsheil nach Gelsenkirchen gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Beisenstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.