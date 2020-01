Gladbeck. Die Bezirksregierung Münster kontrollierte Lagerung und Verkauf von Silvesterfeuerwerk. 133 Mängel wurden festgestellt.

Gladbeck: 133 Mängel bei Lagerung von Verkauf von Böllern

Die Bezirksregierung Münster hat die Lagerung und den Verkauf von Silvesterfeuerwerk im Regierungsbezirk Münster an den Verkaufstagen – 28., 30. und 31. Dezember 2019 – mit 28 Kräften der Arbeitsschutzdezernate in zwölf Teams stichprobenartig überprüft. Dabei wurden insgesamt 133 Mängel festgestellt.

„Bei unseren Kontrollen war der Brandschutz nach wie vor das größte Manko“

„Bei unseren Kontrollen war der Brandschutz nach wie vor das größte Manko. Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge wurden in den Verkaufs- und Lagerräumen häufig zugestellt. Ebenso fehlten Feuerlöscher, oder diese waren nicht geprüft. Von den 133 festgestellten Mängeln fielen allein 73 in diese Kategorie“, sagte die zuständige Expertin bei der Bezirksregierung Münster, Katharina Zdanowicz.

Dennoch: „Insgesamt fällt die Bilanz positiv aus. Die Anzahl gravierender Mängel bei der Pyrotechnik, die im Einzelhandel angeboten wird, ist rückläufig.“

In 312 von 355 kontrollierten Betrieben wurden pyrotechnische Gegenstände (Silvesterfeuerwerk) verkauft. Außer den bemängelten Flucht- und Rettungswegen weist die Bilanz aus: 36 Produktmängel (zum Beispiel Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte, in denen aufgerissene oder fehlende Sicherheitsverpackungen festgestellt wurden), drei Verstöße gegen Kennzeichnungsbestimmungen (zum Beispiel fehlende Altersangabe, CE-Kennzeichnung bzw. Zulassung), fünf fehlende Gebrauchsanweisungen, einmal Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 an Jugendliche unter 18 Jahren und zweimal nicht gewährleisteter Diebstahlschutz. Aufgeführt werden zudem: kein Verantwortlicher für den Verkauf pyrotechnischer Gegenstände vor Ort, Überschreitung der zulässigen Lagermenge und Lagerung leicht entzündlicher/brennbarer Materialien oder Druckgaspackungen in der Nähe der pyrotechnischen Gegenstände.