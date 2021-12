Die Stiftungsvorsitzenden Ludger Kreyerhoff und Hermann Löbbecke, hier gemeinsam mit Coachin Birgit Busse und Schulleiter Arne Vesper, schauten sich die Umsetzung des Projektes „Stark auch ohne Muckis“ an der Wittringer Schule an.

Soziales Engagement GLA-Stiftung ermöglicht Projekt an der Wittringer Schule

Gladbeck. Mit „Stark auch ohne Muckis“ lernen Kinder auf Streit und Mobbing zu reagieren. An einer Gladbecker Grundschule kommt das Training bestens an.

Streit und Mobbing: Jedes dritte Kind hat laut Studie der Bertelsmann-Stiftung schon im Grundschulalter solche negativen Erfahrungen gemacht. An der Wittringer Schule erhalten die Jungen und Mädchen jetzt deshalb Unterstützung – mit dem Training „Stark auch ohne Muckis“.

Möglich gemacht hat das eine Spende der privaten GLA-Stiftung, die das Projekt an der Grundschule mit 2300 Euro unterstützt. In der GLA-Stiftung engagiert sich ein kleiner Kreis von Gladbeckerinnen und Gladbeckern, die Aktionen zur Förderung von Integration und Chancengleichheit in den Fokus genommen haben.

Mit dem „Stark auch ohne Muckis“-Training lernen die Kinder, wie sie sich ganz konkret in den fünf Hauptkonflikten Beleidigung, Provokation, Wegnahme, ungewolltes Anpacken und Gewaltandrohung verhalten sollen. Trainerin Birgit Busse vermittelt den Kindern praxistaugliche und sofort anwendbare Strategien. Bei den Dritt- und Viertklässlern der Wittringer Schule kommt das Programm bestens an.

Die Stiftungsvorsitzenden Hermann Löbbecke und Ludger Kreyerhoff schauten sich das Training jetzt in einer dritten Klasse an. Auch sie sind sich einig, dass das Konzept von „Stark ohne Muckis“ perfekt zu den Zielen ihrer Stiftung passt.

