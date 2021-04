Ein Job im Friseurin – das ist oft ein Mädchen-Traum. Doch auch für Jungen kann ein Beruf in diesem Gewerbe interessant sein. Beim Girl’s und Boys’ Day in Gladbeck haben Jugendliche die Chance, in viele Arbeitsfelder zu schnuppern.

Girls’ Day Girls’ und Boys’ Day läuft in Gladbeck digital

Gladbeck. In Gladbeck erzählen Interviewpartner online aus ihrem Berufsalltag. Der bundesweite Aktionstag soll Augen für Rollenklischees öffnen.

Der Girls’ Day und Boys’ Day läuft in Gladbeck aufgrund der Corona-Situation digital. So wird gibt am Donnerstag, 22. April, ein 90-minütiges Online-Event für Jugendliche ab der achten Klasse zum Thema „Mein Job & ich“ angeboten.

Der bundesweite Aktionstag soll auf Rollenklischees im Beruf aufmerksam machen. Das Anstoß-Büro der Gladbecker Jugendberufshilfe führt gemeinsam mit Sarah Kimmeskamp, städtische Kinder- und Jugendbeauftragte, die Online-Veranstaltung durch. Bei dem Event geht es darum, welche Stärken junge Leute in ihren zukünftigen Job einbringen, was sie antreibt und motiviert. Diese Fragen beantworten auch Interviewpartner und erzählen aus ihrem Arbeitsalltag.

Gladbeck: Beschäftigte erzählen aus ihrem Berufsalltag

Aus ihrem Beruf berichten Sophia Sprang aus der Umweltabteilung und Jens Winter vom Anstoß-Büro. Das Online-Event für Mädchen beginnt am Donnerstag, 22. April, um 11 Uhr, und um 14 Uhr startet die Veranstaltung für die Jungen.

Weitere Informationen: www.girls-day.de und www.boys-day.de. Für die Events können Interessierte sich per E-Mail an anstoss@stadt-gladbeck.de anmelden. Die Zugangsdaten zu dem Zoom-Meeting werden per E-Mail zugeschickt.

