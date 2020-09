Gewinner vom Sommerleseclub der Stadtbücherei stehen fest

Auf ein Abschlussfest müssen die kleinen Leseratten vom Sommerleseclub in diesem Jahr coronabedingt verzichten. Aber es wird eine Ausstellung mit den Arbeiten der Teilnehmer geben.

Gladbeck. Der Sommerlesclub, die Ferienaktion der Stadtbücherei Gladbeck für Kinder, ist beendet. Diese Teilnehmer hat die Jury mit Preisen ausgezeichnet.

Viele eifrige Leser und Lese-Teams waren auch in diesem Jahr wieder beim Sommerlesclub der Stadtbücherei mit dabei. Zum Ferienende haben die Sommerleseclubber ihre Leselogbücher, die gelösten Aufgaben und ihre kreativen Beiträge in der Kinderbücherei eingereicht.

Die Jury hat aus allen Einsendungen die schönsten und originellsten Beiträge ausgewählt. Die Gewinner sind: Nele, Nina und Leonie Banken für das am aufwendigsten gestaltete Logbuch. Astrid und Hannah Rütten für die schönste Außengestaltung des Logbuchs. Alexander Kurtz, Svea Salden, Pia Wegener und Rahel Fiona Tenberg für die coolsten Ideen zu den Challenges. Den kreativsten Teamnamen haben sich Caspar, Quentin und Vito Zenker gegeben: „Die Leser-Schwerter“.

Ausgezeichnet wird Ina Okninski für ihren Trickfilm über eine Ballonreise mit dramatischem Ausgang. Die schönste Geschichte des Sommers über das Abenteuer von Tim und Tom mit einem geheimnisvollen Buch wurde geschrieben von Dorian Kretsch. Die Meistleser, die das Online-Logbuch genutzt haben, sind Owen Hänisch, Claire Jordan und Dean Zagozen vom Team „Die Drei Lesezeichen“. Der Meistleser hat seinen Titel vom letzten Jahr verteidigt und heißt: Luis Koschewitz.

Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde, zudem gibt es Preise und eine SLC-Medaille. Das Abschlussfest muss in diesem Jahr wegen Corona leider ausfallen, die prämierten Einreichungen werden jedoch in einer Ausstellung in der Kinderbücherei gezeigt.