Gewerkschaften bestreiken Vestische auch am Dienstag

Die Vestische wird nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag bestreikt und legt den Betrieb nun zwei Tage still.

Gladbeck. Die Gewerkschaften verlängern Warnstreik im ÖPNV in Gladbeck um einen weiteren Tag. Die Vestische legt den Betrieb auch am 20. Oktober still.

Nicht nur am Montag, 19. Oktober, sondern auch am Dienstag, 20. Oktober, müssen die Busse der Vestischen auch in Gladbeck voraussichtlich auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen bleiben. Die Gewerkschaften haben die Mitarbeiter im ÖPNV in den aktuellen Tarifverhandlungen zum dritten Mal zu Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen und verlängern die Arbeitsniederlegung um einen weiteren Tag auch am 20. Oktober.

Da unter anderem die Leitstelle des Nahverkehrsunternehmens aus Herten bestreikt wird, kann die Vestische keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten und hat nur die Möglichkeit, den kompletten Betrieb für nun 48 Stunden stillzulegen. Das gilt auch für Bedarfsverkehre wie Anruf-Sammel-Taxis und Taxi-Busse.

Auch die Kunden-Center der Vestischen bleiben zwei Tage geschlossen

Mit sämtlichen Fahrten entfallen sowohl die Mobilitätsgarantie, als auch das Pünktlichkeitsversprechen, so die Vestische. Die Kunden-Center bleiben an diesen Tagen ebenfalls geschlossen. Sofern die Gewerkschaften ihre Streikaktivitäten nicht erneut verlängern, werden ab Betriebsbeginn am Mittwoch, 21. Oktober, alle Busse wieder planmäßig fahren und die Kunden-Center ihren gewohnten Service anbieten.

Gegenstand des Tarifkonflikts mit bundesweit ungefähr 130 ÖPNV-Unternehmen sind neben den Tarifsteigerungen umfangreiche Forderungen zu den jetzigen Arbeitsbedingungen für rund 87.000 Beschäftigte.

