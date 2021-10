Gewerkschaft warnt: Gastrobranche laufen die Mitarbeiter weg

Immer mehr Köchinnen und Köche, aber auch Servicekräfte und Hotelangestellte wandern in adere Branchen ab, weil sie dort mehr verdienen können. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Gladbeck. Viele Gastronomie-Beschäftigte suchen sich Jobs in anderen Branchen. Grund: schlechte Bezahlung. Das gilt laut Gewerkschaft auch für Gladbeck.

Sie arbeiten oft dann, wenn andere frei haben. Und sie kommen mit ihrem Lohn kaum über die Runden: Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte verdienen im Kreis Recklinghausen – und somit auch in Gladbeck – weit unter Durchschnitt. Viele suchen sich deshalb eine Beschäftigung in einer anderen Branche.

Beschäftigte kommen im Kreis auf ein mittleres Monatseinkommen von 1864 Euro brutto

Vor diesem Trend warnt jetzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie beruft sich auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat. Demnach kommen Beschäftigte aus dem Gastgewerbe, die eine Vollzeitstelle haben, im Kreis Recklinghausen auf ein mittleres Monatseinkommen von aktuell nur 1864 Euro brutto. Branchenübergreifend liege der Mittelwert bei Vollzeit im Kreis bei 3186 Euro. „Wenn Hotel- und Gastro-Beschäftigte 41 Prozent weniger verdienen als der Schnitt, dann darf sich keiner darüber wundern, dass sie sich in Zeiten der Corona-Krise einen neuen Job suchen“, so Martin Mura, Geschäftsführer der NGG-Region Ruhrgebiet.

Obwohl die Wirte und Hoteliers ebenfalls stark von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen seien, müsse nun alles dafür getan werden, um Löhne und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Gelinge das nicht, dürfte es in vielen Hotels, Gaststätten und Cafés schon bald nicht mehr genügend Personal geben. An den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in NRW appelliert die NGG, die Branche über einen neuen Tarifvertrag für die Zukunft aufzustellen. Bei den für diesen Herbst geplanten Tarifverhandlungen habe der Verband die Chance, die Betriebe gegen den Fachkräftemangel zu wappnen. Über tarifliche Standards müsse das Lohn-Niveau angehoben und die Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Wegen der Corona-Pandemie hat es seit anderthalb Jahren keine Tarifverhandlungen mehr gegeben

Die Gewerkschaft verweist darauf, dass seit anderthalb Jahren keine Tarifverhandlungen mehr für das nordrhein-westfälische Gastgewerbe stattgefunden haben. Mehrere Gesprächsangebote seien unter Verweis auf die Corona-Pandemie abgelehnt worden. „Umso wichtiger ist es jetzt, am Verhandlungstisch zu Lösungen zu kommen, damit die Beschäftigten nach dieser schwierigen Zeit endlich eine Perspektive haben“, betont Mura. Nur durch eine bessere Bezahlung könnten Hotels und Gaststätten auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sein, so die NGG. Außerdem sollten die Unternehmen die weiterhin verbreitete Kurzarbeit nutzen, um ihre Beschäftigten weiterzubilden und etwa in puncto Digitalisierung fit zu machen. Zudem müsse die Berufsausbildung qualitativ verbessert werden.

