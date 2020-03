Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis und im Regierungsbezirk Münster steigt weiter. In Gladbeck gibt es seit Samstagabend einen zweiten bestätigten Fall, wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Insgesamt sind derzeit (Stand Sonntag, 12 Uhr) 47 Corona-Erkrankte im Kreis Recklinghausen registriert. Am Samstagmittag waren es 41 Fälle gewesen.

Das Gesundheitsamt des Kreises steht in Kontakt mit den Personen. Und so sind die einzelnen Städte betroffen: Gladbeck zwei Fälle, Castrop-Rauxel neun, Datteln drei, Dorsten neun, Haltern am See fünf, Herten drei, Marl vier, Oer-Erkenschwick zwei, Recklinghausen neun und Waltrop ein Fall.

Kreisgesundheitsamt: Urlaubsrückkehrer sollen Arbeitgeber kontaktieren

Im gesamten Regierungsbezirk Münster hat sich von Samstag bis zum Sonntagvormittag (11 Uhr) von 260 auf jetzt 318 Fälle erhöht. Unverändert beobachtet und managt die Krise ein Krisenstab im Kreishaus in Recklinghausen. Auch die Bezirksregierung in Münster hat einen Krisenstab eingerichtet.

Zu der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn, Urlaubsrückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz sollten freiwillig zwei Wochen in eine Quarantäne gehen, betont das Kreisgesundheitsamt, dass des zurzeit dazu noch keine gesetzliche Anordnungen. Das Kreisgesundheitsamt erstelle dazu auch keine Bescheinigungen, heißt es. Ansprechpartner für die Rückkehrer sei (per Telefon!) mit Hinweis auf die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers der jeweilige Arbeitgeber, mitunter in Absprache mit dem Betriebsarzt. Informationen werden, soweit verfügbar, auf der Internetseite des Kreises auf www.kreis-re.de/corona eingestellt.

Schützenverein Mitte stellt Trainingsbetrieb ein, MGV Gladbeck sagt Konzert ab

Unterdessen hat der Schützenverein Gladbeck-Mitte mitgeteilt, dass er aus der derzeitigen Situation die notwendigen Konsequenzen zieht und ab sofort die Vereinssportstätte schließt und damit den regulären Sportbetrieb einstellt. Auch das Training sowie der Gesellschaftsraum werden geschlossen. Alle weitere Veranstaltungen, wie die Jahreshauptversammlung der 4. Kompanie, seien abgesagt, heißt es.

Auf unbestimmte Zeit abgesagt wurde auch das Konzert des MGV Gladbeck-Scholven 1913, das am 29. März in der Stadthalle stattfinden sollte. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder der gezahlte Eintritt wird zurückerstattet, heißt es vom Verein. Die Chorproben des MGV im Vereinslokal des Kleingartenverein Offermannshof wurden zunächst bis zum 17. April ausgesetzt.