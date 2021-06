Gartenwettbewerb Gesucht: Besonders naturnah gestaltete Vorgärten in Gladbeck

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck schreibt wieder einen Gartenwettbewerb aus. Prämiert werden Vorgärten, die besonders gut für Insekten und fürs Klima sind.

Auch in diesem Jahr soll es in Gladbeck wieder einen Gartenwettbewerb geben. Diesmal geht es um Vorgärten, da diese einen besonderen Beitrag für die Verbesserung des Mikroklimas und für die Insektenvielfalt leisten können.

Finden Insekten in dem Blütenmeer besonders viel Nahrung?

Die Stadt Gladbeck möchte besonders naturnahe Vorgartengestaltungen prämieren. Zeichnet sich der Vorgarten durch eine einheimische Pflanzenverwendung oder durch eine wertvolle ökologische Gestaltung aus? Finden Insekten in dem Blütenmeer besonders viel Nahrung?

Auch Bürgerinnen und Bürger, die schon länger ihren Schottergarten nicht mehr sehen können und ihn entsiegeln möchten, um Blumen und eine Wasserstelle zur Verbesserung des Kleinklimas anzulegen, sind gefragt. Eigene Projektideen für einen naturnahen Vorgarten können ebenfalls umgesetzt und der Umweltabteilung präsentiert werden. Seit Mai 2021 gibt es zudem auch ein kommunales Förderprogramm für eine naturnahe Vorgartengestaltung in Gladbeck (Infos auf www.gladbeck.de/klima).

Für die Teilnahme bitte angeben: Name und Adresse, der unterschriebene Teilnahmebogen (unter www.gladbeck.de/klima erhältlich), maximal fünf Fotos des Vorgartens und ein Kurzbericht (z. B. Entstehungszeit, Besonderheiten, Pflanzenarten). Einsendeschluss ist der 31. August. Die Unterlagen können per Post oder E-Mail an Carolin Reich, Willy-Brandt-Platz 2, Altes Rathaus Zimmer 6, 45964 Gladbeck oder carolin.reich@stadt-gladbeck.de gesendet werden. Es winken Preise im Gesamtwert von mehr als 400 Euro.

