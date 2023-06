Georg Meinert verlässt WAZ-Redaktion nach 46 Jahren

Gladbeck. Kenner der Politikszene in Gladbeck geht: WAZ-Redakteur Georg Meinert wechselt in den Ruhestand. 46 Jahre hat er für die Zeitung gearbeitet.

Nach 46 Jahren bei der WAZ, davon 37 Jahre als Redakteur, verlässt Journalist Georg Meinert die Redaktion: Der gebürtige Gladbecker wechselt zum 1. Juli in den vorgezogenen Ruhestand.

Georg Meinert prägte in den vielen Jahren seiner journalistischen Arbeit in seiner Heimatstadt die Gladbecker Lokalausgabe der WAZ mit, war ein Gesicht der Redaktion und ein kritischer Kenner der politischen Szene Gladbecks. In seinem Fokus lag vor allem die Stadtentwicklung, die er gern auch pointiert kommentierte. In frühen Jahren zählte er zu den Pionieren des WAZ-Volksradfahrens.

Die heimische Wirtschaft hatte Georg Meinert immer besonders im Blick

Als studierter Wirtschaftswissenschaftler war dem 63-Jährigen die Berichterstattung aus der heimischen Wirtschaft immens wichtig – Ende der 80er Jahre etablierte er einen regelmäßigen lokalen Wirtschaftsteil in Gladbeck. Ein Novum in der lokalen Berichterstattung.

Ein Herz hatte er auch immer für die örtliche Landwirtschaft, der er 2016 in einer ausführlichen Jahresserie Tribut zollte. Als besonderes Steckenpferd entpuppte sich für den gebürtigen Braucker allerdings etwas ganz anderes: die Heimatgeschichte. Davon zeugen nicht nur die Serie über die Geschichte Gladbecks zum Stadtjubiläum 2019 sowie die langjährige „Straßenserie“ mit historischen Hintergründen zu den Namen vieler Straßen der Stadt, sondern vor allem die Aufarbeitung zahlreicher Themen aus dem großen Fundus der Ortsgeschichte. Im Blick hatte er bei seiner Berichterstattung stets die Stadtteile und ihre Menschen – auch bei seiner „Grenzwanderung“ 2012 rund ums Gladbecker Stadtgebiet.

Georg Meinert ist verheiratet, Vater dreier Kinder und Großvater zweier Enkel

Georg Meinert, verheiratet, Vater dreier Kinder und Großvater zweier Enkel, fing bereits als Abiturient des Ratsgymnasiums 1977 bei der WAZ als freier Mitarbeiter an – der erste von drei „Aufenthalten“ in der Gladbecker Redaktion. Nach Studium und Volontariat wurde er 1986 Redakteur, arbeitete zunächst zwei Jahre in der damaligen Redaktion Haltern, bevor er 1988 zum zweiten Mal, nun aber hauptberuflich, in der Redaktion Gladbeck anheuerte.

Nach einer langen, journalistisch ergiebigen Zeit in der Nachbar-Redaktion Gelsenkirchen-Buer, kehrte er 2010 endgültig zurück in seine Heimatredaktion, wo er acht Jahre lang auch als stellvertretender Redaktionsleiter fungierte und zuletzt als Stadtreporter unterwegs war.

