Gelsenkirchener Radfahrer bei Unfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Unfall beim Ausparken in Gladbeck. Autofahrerin übersieht Radfahrer und es kommt zu einem Zusammenstoß.

Ein Radfahrer aus Gelsenkirchen wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 38-jährige Autofahrerin aus Gladbeck einen Parkplatz an der Voßstraße verlassen und in die Konrad-Adenauer-Allee einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem 30-Jährigen Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, so die Schätzung der Polizei.

