Gefahrgut-Austritt in Gladbeck West: Zugverkehr war gestört

Gladbeck. Am Montagabend fuhren in Gladbeck West für eine knappe Stunde keine Züge. Grund war ein Zwischenfall an einem abgestellten Güterzug.

Am Montagabend, 18. September, fuhren wegen eines Gefahrgut-Austritts für eine knappe Stunde keine Züge durch den Bahnhof Gladbeck West. Betroffen waren der RE 14 und die S 9 in der Zeit zwischen 18.48 und 19.45 Uhr. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte, dass an einem abgestellten Güterzug der „Verdacht auf Austritt von Gefahrengut“ bestand. Weil ein Ventil nicht richtig geschlossen war, traten kleine Mengen aus. Weil es sich um den Zug eines Drittanbieters handelte, konnte der Sprecher keine Angaben dazu machen, welche Substanz konkret ausgetreten ist. Noch am Abend rollten die Züge wieder.

